La portavoz del Govern descarta un adelanto electoral en Cataluña y asegura que la política de bloqueo de Junts es poco útil

La portavoz del Govern de Salvador Illa y Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Paneque, nos cuenta en 'Julia en la onda' los planes y proyectos de Catalunya para afrontar la crisis de vivienda, la transición ecológica y la situación del gobierno de la Generalitat ante la falta de presupuestos y el bloqueo de Junts.

El Plan Territorial Sectorial de Vivienda de la Generalitat busca aumentar las viviendas sociales y las viviendas públicas de alquiler, en toda Cataluña. Y como en todo plan, lo importante no es el papel, sino cómo se va a llevar a cabo, cuál es el objetivo, la manera de alcanzarlo, el presupuesto...

Hay que destinar dinero público a construir vivienda pública asequible y protegida para siempre

Silvia Paneque asegura que el objetivo de la vivienda asequible es que las familias no tengan que destinar el 30 % de sus ingresos a mantener una vivienda, que los jóvenes se puedan emancipar y que la edad de emancipación baje.

"Es fundamental que vayamos construyendo vivienda pública asequible y protegida para siempre", apunta Silvia Paneque.

Vivienda pública asequible y protegida

La Consellera afirma que todas las políticas de vivienda que están desplegando en Cataluña tienen protección permanente y destaca que el gobierno catalán es el que más invierte en ayudas a vivienda social ya que hay 60.000 familias que reciben ayudas al alquiler en Cataluña, un total de 186.000 millones de euros.

Sobre si se va a poder cumplir el plan de vivienda sin aprobar los presupuestos, la portavoz del Govern asegura que sí y que ya lo están llevando a cabo. "Como lo hemos situado el elemento estructural de nuestras políticas, hemos dedicado todo el esfuerzo con financiación y suplementos de crédito", explica.

Además, indica que se ha desarrollado en Cataluña la política de vivienda más ambiciosa y con más recursos de las que conocemos. Pone en valor que todas las fuerzas de progreso (Junts, Cup, Comuns, ERC y PSC para regular los usos temporales de vivienda para evitar las fugas a otras modalidades de alquiler, es decir, simular un contrato residencial con temporales.

Por otro lado reconoce que hay fuerzas conservadoras en el Parlament que no quieren intervenir el mercado, pero la consellera defiende que en esta situación sí está justificado que se intervenga el mercado para asegurar la vivienda asequible.

Paneque defiende que la vivienda tiene que estar por encima de todo y reconoce que hay un sector privado que ha entendido la vivienda como un bien especulativo. "Es legítimo, pero no resuelve los problemas de la ciudadanía. Las viviendas tienen que tener un uso residencial", puntualiza.

"Para equilibrar el mercado privado de vivienda hay que tener un parque de vivienda protegida en un 40% o 50%", asegura la consellera.

El bloqueo de Junts

La portavoz no entiende la política de bloqueo y cree que la vivienda es la principal preocupación para la población catalana y que la política de bloqueo de Junts es poco provechosa para la ciudadanía.

Sobre el anuncio de esta semana de Junts y el bloqueo de la legislatura, Silvia Paneque ha dicho que Sánchez ya ha dicho que se siente con la fuerza para acabar la legislatura y que tiene mecanismos para hacerlo aunque no pueda aprobar los presupuestos.

"Compartimos agenda progresista con el Gobierno de España y desde Catalunya, lo deseable es que este gobierno continúe", afirma. Sobre el bloqueo de Junts, la consellera espera que si se propone alguna ley que beneficie a los catalanes, Junts reconsidere su posición.

Descarta un adelanto electoral en Catalunya

Además, cree que no tiene sentido bloquear todo porque sí y que aunque en Catalunya no hayan aprobado presupuestos, descarta un adelanto electoral aunque tengan muy claro que gobiernan en minoría en Catalunya.

Transición ecológica

Sobre la transición ecológica y la generación de energía limpia, la consellera explica el nuevo decreto de renovables que han aprobado. "En Catalunya ha costado aplicar las renovables", reconoce.

"Es una prioridad de este gobierno y se puede instalar energía renovable respetando el territorio en el 1,2 % del territorio. Se va a hacer con el impacto muy medido", asegura.