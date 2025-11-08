'Julia en la onda' desde el Palau Robert: Las respuestas de la Generalitat al problema de la vivienda y la sequía

Todo el equipo de 'Julia en la Onda' se desplazó este sábado 8 de noviembre a un sitio que conocen bien y donde siempre se sienten bien recibidos: el Palau Robert de la Generalitat de Catalunya.

Desde allí, abordaron dos temas que interesan a todos: la necesaria política de vivienda que impulsa la Generalitat, y la transición hídrica para la eficiencia en el uso del agua.

El Plan Territorial Sectorial de Vivienda de la Generalitat busca aumentar las viviendas sociales y las viviendas públicas de alquiler en toda Cataluña. Y como en todo plan, lo importante no es el papel, sino cómo se va a llevar a cabo. De ello y de las medidas para evitar las sequías hablaron en el programa desde el Palau Robert.

Vivienda asequible y protegida

Para conocer los planes en vivienda de la Generalitat, Julia Otero habló con la portavoz del Govern de Salvador Illa y Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Paneque.

Silvia Paneque habló del objetivo en vivienda que tiene el Govern y de la situación del gobierno de Catalunya con el bloqueo de Junts.

"El objetivo de la vivienda asequible es que las familias no tengan que destinar el 30 % de sus ingresos a mantener una vivienda, que los jóvenes se puedan emancipar y que la edad de emancipación baje", aseguró la consellera.

Sobre Junts y su bloqueo al gobierno central y al catalán, Silvia Paneque aseguró que no tiene sentido bloquear todo porque sí y que aunque en Catalunya no hayan aprobado presupuestos, descarta un adelanto electoral aunque tengan muy claro que gobiernan en minoría en Catalunya.

La eficiencia en la gestión del agua: uno de los objetivos de la Generalitat

Otro de los grandes retos del Govern de la Generalitat es la transición hídrica porque estamos condenados a la sequía o a las inundaciones y hay que dar respuesta a estos problemas. La grave sequía que ha vivido Cataluña en los últimos años ha hecho que el Govern tenga que buscar medidas para paliarla.

De ello habló en el programa especial desde el Palau Robert el director de l'Agència catalana de l'Aigua sobre la gestión del agua en Catalunya, Josep Lluís Armenter, que defendió que es el momento de abordar estas políticas porque cada día que pasa es un día menos para la próxima sequía.

Además, explicó que las grandes soluciones pasan por la desalinización y la reutilización del agua. Algo que ha ayudado a superar la grave sequía que ha azotado a Cataluña en los últimos años.

Josep Lluís Armenter explicó también que los ciudadanos tienen que tomar conciencia sobre el aprovechamiento del agua. "Sabemos darle valor al recurso escaso que es el agua", dice.

Julia en la onda desde el corazón de Paseo de Gracia

Desde las 8 de la mañana el público ha disfrutado de una edición especial del programa desde el Palau Robert. El programa ha contado con las secciones habituales. En la mesa de redacción Aneyma León nos presentó a la colla castellera de Vallecas y Guillem Zaragoza celebró los 100 años del metro de Barcelona.

Programa especial de Julia en la onda desde el Palau Robert | Ondacero.es

Mesa de redacción: La épica presentación de 'Lux' de Rosalía

Además, en el Gabinete con Julio Lleonart, Arantxa Tirado y Victor Guillot repasaron la actualidad de la semana, con el juicio al Fiscal general del estado, la dimisión de Mazón y el acoso a las víctimas de la Dana.

El gabinete: La primera semana de juicio a García Ortiz y la dimisión de Mazón

Y en la última hora del programa Pilar Eyre habló de las memorias de Juan Carlos I y las personas físicas celebraron el día mundial del el Wifi, más conectados que nunca con el humor.