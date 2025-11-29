Ana Belén: "La democracia no está hecha, hay personajes que vienen a destruir todo por lo que hemos luchado"

Ana Belén ha pasado por los micrófonos de Julia en la onda, donde ha presentado su último trabajo 'Vengo con los ojos nuevos' y ha repasado sus 60 años de carrera, en los que ha formado parte de 40 películas y casi 30 obras de teatro y ha publicado 37 discos. En este repaso, en los que se han escuchado temas clave de su carrera como 'La Muralla', ha asegurado que "hay canciones que siguen estando ahí porque tienen mensajes que son para siempre".

Si bien, comparando la situación de ese momento con la actual, "en ese momento había esperanza porque estaba todo por hacer", pero ahora lejos de pensar que todo está hecho, no es así. "La democracia no está hecha, la vamos haciendo a diario", ha reflexionado Ana Belén. Según la cantante "si pensamos que está hecha, ahí cometemos el error", al mismo tiempo que ha lamentado que hay "personajes que vienen a destruir todo lo bien que nos hemos ido dando y por lo que hemos luchado".

En este sentido, y con la canción 'Solo le pido a Dios' de banda sonora, la cantante le pide para 2026 "que no nos paralicemos y que no seamos indiferentes a tantas cosas. Que no se nos olvide que hay conflictos y guerras en todo el mundo, que no seamos indiferentes". Cuando escucha a alguien decir que no quiere ver las noticias por las cosas malas que cuentan, Ana Belén piensa lo contrario: "No quiero apagar la radio o la televisión, quiero enterarme y que esas noticias me hagan daño".

Parece que no hay guerra en Gaza. ¿Cómo que no? Si sigue muriendo gente a mansalva

Así las cosas, al hablar sobre la guerra de Gaza, Ana Belén ha aseverado que "ha habido un engaño y ha sido la tregua barra paz y es mentira", porque "siguen muriendo". "Parece que no hay guerra. ¿Cómo que no? Si sigue muriendo gente a mansalva", ha lamentado Ana Belén, al mismo tiempo que ha expresado que es todo "para que nos adormezcamos y no sigamos denunciando ese horror".

Otra de las canciones que retrata muy bien el reflejo de una sociedad pasada es 'La puerta de Alcalá', sobre la historia de Madrid desde Carlos III hasta la movida. Esperanzada, la cantante ha comentado que "todavía queda mucha gente de esa época, porque todavía sale mucha gente a la calle para reivindicar muchas cosas que tenemos miedos de que se pierdan", como los estudiantes de las universidades públicas de Madrid, las manifestaciones por la sanidad pública, o el 8M.

'Contamíname', una canción de Pedro Guerra que versionó, también tiene un mensaje muy extrapolable a la actualidad. "Creo que Pedro estuvo tan acertado..." ha señalado. "Sigue teniendo vigencia porque habla del no miedo, de enseñarme todo lo que traes, mezclémonos", ha añadido.

Cuando les pusieron dos bombas en casa

En los 70, a Víctor Manuel y Ana Belén les pusieron dos bombas en casa porque eran de izquierdas. Aunque nadie en la actualidad le ha interpelado por este motivo, ha reconocido que alguna vez cuando han paseado "ves las miradas cuando cruzas y los 'cuchicheos'", ha lamentado. Al hilo de una frase de Miguel Bosé, que calificó a Ana Belén de "valiente", ella ha manifestado que es "miedosa" y que si alguna vez ha sido valiente es porque ha estado "al lado de gente valiente, maravillosa, únicos en lo que hacían".

Una de las canciones del nuevo disco está basada en un consejo que le dio su madre: "Tú paga siempre lo tuyo que nadie te regala nunca nada". Es un consejo que le dio su madre cuando empezó a trabajar en el teatro, cuando tenía 17 años. Parte de ese sueldo se lo daba a su familia y la otra se lo quedaba ella, para dietas y otras cosas.

La nostalgia, la juventud y el feminismo, presentes en el nuevo disco

También hay un himno feminista en el disco, 'Sin tacones ni carmín', muy importante en el contexto actual marcado por la "involución" y el auge de "discursos de trad wifes", en palabras de Julia Otero. Ana Belén ha contado que es una canción dirigida sobre todo a las mujeres "anónimas" que en la época de la dictadura "poco a poco en su entorno más pequeño empezaron a reivindicar cosas. Esas mujeres que con los movimientos vecinales salieron a las calles, en aquel momento era de ser tan valientes".

Además, hay hueco para la nostalgia, "habla de que todo antes era mejor", pero lo que Víctor Manuel -que es quien la ha escrito, ha apuntado la cantante- no cuenta es que "era joven", por lo que el mensaje es "la juventud". En ese sentido, ha hecho referencia a que hace deporte en su día a día y que "no puedo abandonarme", tal y como le ha dicho su doctora.

Sobre el título del nuevo disco, la clave está, según la cantante, en "la curiosidad". A pesar del paso de los años, "los ojos los sigues teniendo abiertos a lo que pasa a tu alrededor, todo lo que ocurre, por la gente, lo que siente", ha contado en Onda Cero.