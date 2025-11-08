Director de l'Agència catalana de l'Aigua: "La desalinización y la reutilización del agua ha sido clave para poder superar esta sequía"

Las políticas de gestión del agua en Catalunya ocupan un lugar importante en las políticas actuales por los problemas de sequía. Josep Lluís Armenter, director de l'Agència catalana de l'Aigua sobre la gestión del agua en Catalunya, explica en 'Julia en la onda' que es el momento de abordar estas políticas porque cada día que pasa es un día menos para la próxima sequía.

Josep Lluís Armenter explica que las medidas contra la sequía y para evitar las inundaciones tienen que ir en paralelo para avanzar. "La meteorología no es una ciencia exacta y hay que tomar medidas preventivas por exceso", indica.

Medidas para evitar la sequía

Habla de los avisos a la ciudadanía sobre posibles inundaciones y explica que las medidas a corto y medio plazo para la sequía que se han tomado es una hoja de ruta con medidas basadas en la diversificación de recursos locales: la desalinización y la diversificación. "Han sido claves para poder superar esta sequía", indica.

La sequía que comenzó a finales de 2020 y que acabó esta primavera, 56 meses en total con lluvias por debajo de la media, ha supuesto la mayor crisis hídricas en España.

Josep Lluís Armenter explica que los ciudadanos también tienen que tomar conciencia sobre el aprovechamiento del agua y cree que hay que felicitar a los ciudadanos por su concienciación. "Sabemos darle valor al recurso escaso que es el agua", dice.