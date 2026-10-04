Marta García Aller: "Lo que parece ahora ciencia ficción es cómo vivíamos sin móvil"

"No he echado de menos ni un solo día el despertador", ha comenzado diciendo Marta García Aller para explicar el cambio que ha vivido después de pasar de ser la "primera de la mañana" con Carlos Alsina en Más de uno a la "última de la tarde" con La brújula. La periodista lleva un mes al frente del espacio informativo de las noches de Onda Cero, 30 días que se le han pasado "volando" teniendo en cuenta "cómo están de entretenidas las cosas".

Un mes al frente de La brújula con una actualidad vertiginosa

Durante una entrevista con Julia Otero, Marta García Aller confiesa que a La brújula siempre le ha tenido un cariño especial porque fue donde empezó en Onda Cero hace 15 años, cuando lo presentaba Carlos Alsina. Y volver ahora al frente del mismo es como pensar "la de vueltas que da el mundo". Afirma que se siente como en casa y que no se imagina un sitio mejor en el que estar ahora mismo porque permite combinar la información con el análisis; la última hora con el contexto, tener un rato distendido, escuchar buena música, "lo tiene todo".

Respecto a la actualidad política, marcada por la reflexión de Pedro Sánchez sobre si convocar o no elecciones generales tras la caída de los dos decretos de la vivienda, la presentadora considera "fascinante" informativamente poder contar lo que está sucediendo e ir dándole contexto: "El viernes intentamos ir poniendo en la conversación no solo lo que había pasado, sino lo que estaba por pasar y, viendo las encuestas, qué votaría España si fuera ahora a votar, si eso es buena idea desde el punto de vista de la estrategia para el PSOE, para el PP, pros y contras, a quién le pilla a contrapié, pero te dice que qué bien".

La generación precaria empezó en 2005

Uno de los muchos libros que ha escrito Marta García Aller es 'La generación precaria', el cual escribió hace 20 años y que ahora se ha vuelto a poner de manifiesto viendo la situación que viven los jóvenes en nuestro país: "Es triste que esté tan vigente porque me dicen que está de actualidad, y entonces era 2005-2006. Aquello parecía una fase, que los jóvenes tuviéramos un acceso tan complicado a la vivienda, que los trabajos fueran tan precarios".

"Compartir piso era algo que empezaba y de estudiantes, luego empezó a ser de parejas y ahora, hay familias compartiendo pisos o emancipados temporales que volvían porque les iba mal, pero ahora con marido o mujer porque es inviable pagar un piso", explica.

Confiesa que está "tristemente vigente" porque lo que se ha aprendido con el paso del tiempo es que "no fue una fase" porque "no se tomaron las medidas de políticas públicas que hubieran prevenido que esto se enquistara como se enquistó".

La IA y la redefinición de lo que es ciencia ficción

En otro de sus libros, 'El fin del mundo tal como lo conocemos', habla de tecnología porque es un tema que siempre le ha interesado y que cree que ayuda a explicar los cambios sociales y económicos, cómo está cambiando la manera de trabajar o hasta de enamorarnos.

"El momento de la digitalización, el mundo que dejamos atrás en el siglo XX, de antes de Google, de Internet, es una de las cosas de este libro que más interesa ahora. Lo que parece de ciencia ficción no son los coches sin conductor, sino cómo vivíamos sin móvil, que de repente pasa a ser fascinante", explica.

Otro de sus libros, 'Años de perro', se basa en la teoría de que cada año de perro equivale a siete años de un humano y la reflexión que plantea Julia Otero es que ahora mismo, el periodismo está viviendo "un año de perro detrás de otro".

"No damos abasto, se nos acumulan las noticias, los días históricos y los apocalipsis. Por eso creo que el periodismo que hacemos no es solo dar lo que ha pasado, sino qué significa lo que ha pasado, porque solo con el titular te quedas en la superficie", analiza.