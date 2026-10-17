Isabel Orbe, directora de la AECC, pide "no banalizar" el cáncer de mama y señala: "La investigación no se puede comprar"

El próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el segundo tumor con más incidencia en España. Se calcula que este año más de 38.000 mujeres serán diagnosticadas de este tumor. Aunque cabe destacar que también es uno de los tumores con mayor éxito de tratamiento, ya que en el 88% de los casos, se curan.

Aun así, todavía queda mucho por hacer y, para ello, la Asociación Española Contra el Cáncer ha ideado una campaña para dar voz a las mujeres que han sufrido esta enfermedad, se llama 'Nos lo tomamos a pecho'. El año pasado, la AECC atendió a 23.000 mujeres y tiene 32 millones de euros en 110 proyectos.

Isabel Orbe, la directora general de la Asociación Española Contra el Cáncer de Mama, ha apuntado que, además, en nuestro país hay más de 500.000 que conviven con algún diagnóstico de esta enfermedad: "Es una realidad muy dura y no se puede banalizar". Por ello, ha exigido más recursos y más apoyo.

Preguntada por lo que necesitan las pacientes para sobrellevar la enfermedad, Orbe ha destacado que el cáncer de mama no es solo una enfermedad; además, se ve, "por lo tanto, hay que hablar con rotundidad del miedo a que vuelva, de las secuelas físicas y emocionales, de recuperar la vida diaria, del impacto en el día a día".

También ha criticado que se minusvalore esta enfermedad debido a la alta supervivencia: "El proceso oncológico es durísimo, las necesidades de atención psicológica y médica son muy importantes", ha indicado, al tiempo que la detección de un cáncer implica que haya "muchísimas cosas de las que ocuparse y preocuparse".

Orbe, asimismo, ha puesto el foco en la labor que hace la AECC, porque, por ejemplo, los servicios de nutrición, transporte, fisio, logopeda son "gratuitos". Además, parte de la labor de la AECC va destinada a la investigación. Cabe recordar que en sus inicios, en los años 50, la supervivencia era, tan solo, del 25%.

Aun así, queda "mucho por hacer", sobre todo en la prevención de la metástasis o en aquellos tipo, hay ocho en total, que son más agresivos, porque cada uno requiere un tratamiento. Por ello, ha avisado: "La investigación contra el cáncer no se compra" y ha recordado el teléfono 9100036 para que cualquier persona que esté pasando por un cáncer llame y sea atendida.