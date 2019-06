Ghaleb Jaber Ibrahim y Ghaleb Martínez, padre e hijo, referentes en el mundo empresarial gallego

Ghaleb Jaber Ibrahim es el fundador del Hotel Araguaney, el segundo hotel 5 estrellas de Santiago. Nació en una aldea de Palestina, cerca de Jerusalén y llegó a Santiago a estudiar Medicina. Viene de una familia de campesinos, su padre era militar y tenía 18 hermanos. Se marchó para “escapar de una guerra que nunca acaba”. El otro hotel que tenía cinco estrellas cuando se las concedieron al Araguaney, es el Hotel Reyes Católicos. "Con cinco estrellas estaba el hotel de los Reyes Católicos y el del moro", dice con sorna. "Creo que es típico del pueblo gallego ponerle mote a todo el mundo. De alguna manera porque no saben diferenciar entre árabe y moro", nos cuenta, y le quita importancia a su mote.

El nombre del hotel se lo debe a su mujer, venezolana. Aunque gracias a Yasir Arafat supo que provenía del árabe. Por su hotel han pasado personajes como el propio Arafat, Fraga, Fidel Castro y Álvaro Uribe, pero no puede contar alguna de las historias que vivió con estos personajes porque “la hospitalidad siempre requiere un poco de discrecionalidad”. “Lo que nos diferencia es que somos un hotel y un centro cultural. Siempre intentamos llegar a todo el público, no solo a los clientes sino a todos los ciudadanos de Santiago”, nos explica. Admite que ha tenido mucha suerte. “Los empresarios tenemos una dimensión social, no todo es el dinero”, afirma Jaber Ibrahim.

El hijo de Ghaleb Jaber Ibrahim es un digno heredero de su padre, Ghaleb Martínez tomará el relevo de su padre para que "pueda ser abuelo, que se lo merece". "Me siento muy afortunado por ser hijo de migrantes y refugiados, te aportan una visión diferente. Mi padre tuvo una capacidad de visión de ciudad y de negocio. Me toca afrontar con la misma ilusión que la suya su creación", dice. CTV, la productora audiovisual de la familia, que nace antes que la Televisión de Galicia, en la que trabaja, está llevando producciones gallegas a todo el mundo. Algunas series que han producido como ‘El sabor de las margaritas’ se han estrenado en Netflix y son un éxito.