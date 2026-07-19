Sotogrande, el exclusivo destino de Cádiz abierto también al visitante

"Todo lo que tiene Sotogrande es especial, no hay nada parecido en nuestro país y quizá sea el lugar más complejo y exclusivo de España", destaca el colaborador durante su recorrido por este territorio de 20 kilómetros cuadrados que reúne campos de golf, instalaciones de polo, puerto deportivo, hoteles y zonas residenciales. Puedes escuchar el audio completo en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero, presentado por Carles Lamelo, que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, en este reportaje elaborado por Enrique Domínguez Uceta. Es un destino con historia y grandes instalaciones. El reportaje recuerda que Sotogrande nació en 1962 por iniciativa de Joseph McMicking y Mercedes Zóbel de Ayala, convirtiéndose en una urbanización residencial internacional en una España muy diferente a la actual.

Entre sus principales atractivos destacan el Real Club Valderrama, considerado uno de los grandes campos de golf de Europa, el prestigioso campo de polo, el puerto deportivo de La Marina y zonas como La Reserva, donde se ubican algunas de las viviendas más exclusivas del sur de Europa. "Hoy todavía muchos españoles no saben que allí tenemos uno de los mejores campos de polo de Europa y del mundo", explica Enrique Domínguez Uceta.

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Gastronomía, descanso y experiencias abiertas al visitante

Durante la visita, el colaborador se aloja en el hotel SO/ Sotogrande, desde donde recorre diferentes espacios abiertos al público. "No hace falta ser propietario de una residencia para conocer Sotogrande", subraya, destacando que cualquier visitante puede acceder a hoteles, restaurantes, clubes o disfrutar de la playa situada en la desembocadura del río Guadiaro. Entre las propuestas gastronómicas menciona restaurantes como El Cortijo 1962, Tapas o KE, en el Puerto de Sotogrande, además de espacios como The Beach La Reserva Club, con una laguna artificial y una amplia oferta de restauración.

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Golf, naturaleza y un destino para descubrir

El recorrido también pasa por The Academy, una escuela pensada para quienes desean iniciarse en el golf. "Todo junto hace de la experiencia Sotogrande un verdadero placer, lleno de interés y abierto al público", concluye Enrique Domínguez Uceta, que define este enclave como "un lugar diferente y único, un destino en sí mismo".

Puedes escuchar el audio completo en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero, presentado por Carles Lamelo, que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, en este reportaje elaborado por Enrique Domínguez Uceta.