Huelva, una provincia de contrastes entre playas, minas históricas y pueblos monumentales

“Hay muchísimo que ver en Huelva, es una provincia muy variada”, sostiene Enrique Domínguez Uceta, entre espacios naturales, patrimonio histórico y tradiciones vinculadas al territorio onubense. Son imperdibles las playas y marismas de la Costa de la Luz. Entre los arenales más destacados, las playas de Mazagón, Punta Umbría, Islantilla o Isla Cristina, así como las marismas de Doñana y del Guadiana. Uceta define la Costa de la Luz como un territorio con “largas playas de arena, con sus pinares, con sus largos crepúsculos y puestas de sol sobre el Atlántico”. En este recorrido por el litoral onubense, Uceta también destaca Ayamonte y la desembocadura del Guadiana, “el confín del suroeste”, además de las marismas de Isla Cristina y la gastronomía vinculada a la pesca.

Doñana, paraíso de las aves migratorias | Pixabay

Riotinto y la huella de la minería en Huelva

Otro de los grandes protagonistas es el paisaje minero de Riotinto y la comarca del Andévalo. Enrique recuerda que las minas cuentan con más de cinco mil años de historia y afirma: “es impresionante pensar que las minas son más antiguas que las pirámides de Egipto”. No hay que perderse el Museo Minero y el barrio británico de Bella Vista, construido por los ingleses que explotaron los yacimientos en el siglo XIX.

Minas de Riotinto | Pixabay

El patrimonio monumental de Niebla y el Condado

Al visitar la provincia de Huelva, merece la pena detenerse en Niebla y en la historia musulmana de la provincia. Enrique describe la localidad como “una ciudad monumental” con “impresionantes murallas de cubos rojizos”. En la comarca del Condado destaca la tradición vinícola y el patrimonio urbano de La Palma del Condado, un municipio que para Uceta es “pura alegría arquitectónica”.

Muelle de las Carabelas, en Palos de la Frontera | Unsplash

La ruta de los lugares colombinos

Los lugares vinculados al viaje de Cristóbal Colón ocupan otra parte destacada en los itinerarios que seguir en la provincia de Huelva. Moguer, Palos de la Frontera y el monasterio de La Rábida forman parte de una ruta histórica ligada al descubrimiento de América. “Palos de la Frontera fue la cuna del Descubrimiento”, recuerda Enrique, apuntando además que el monasterio de La Rábida fue el lugar donde Colón encontró apoyo para su proyecto.

Aracena | Unsplash

Aracena y la sierra del jamón

Enrique Domínguez Uceta propone también perderse por la Sierra de Aracena y la Gruta de las Maravillas. Aracena es “un pueblo precioso, muy blanco”, rodeado de dehesas y pueblos como Jabugo, Fuenteheridos, Galaroza o Almonaster la Real. “En Huelva pasamos rápidamente de las dehesas del norte a las playas del sur, del jamón ibérico a las gambas y de la minería a la industria del turismo”, resume Uceta.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.