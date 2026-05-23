Venecia, la ciudad soñada que deslumbra de día y de noche

Venecia es un destino que muchos imaginan antes de conocerlo. “Yo estoy casi seguro de que todo el mundo ha soñado con Venecia antes de ir”, afirma Enrique Domínguez Uceta en su charla con Carles Lamelo sobre uno de los destinos más icónicos del mundo, al tiempo que recuerda su primera llegada a la ciudad italiana durante un viaje de estudiantes de arquitectura y describe aquella experiencia nocturna como “memorable”. Según relata, entrar en la ciudad “a la luz tenue de las farolas” permitió descubrir lentamente los canales, puentes y palacios antes de contemplarlos al amanecer. “Todo lo que sólo había intuido durante la noche se hizo realidad bajo la luz del sol y fue como una revelación maravillosa”, explica. Por ello, Uceta recomienda “llegar a Venecia de noche para verla primero a oscuras y luego a la luz del sol”.

En góndola por Venecia | Pexels

La historia de una ciudad construida sobre el agua

Levantada sobre las islas de la laguna del norte del Adriático, la antigua república marítima alberga un valor histórico de palacetes y arte gestado gracias a una poderosa flota comercial en el Mediterráneo y al mecenazgo de las grandes fortunas. Además de su valor histórico, Uceta subraya la importancia de conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. “No hay que tener vergüenza de cumplir con los tópicos”, señala. Entre las experiencias imprescindibles menciona pasear en góndola, cruzar el Puente de Rialto, recorrer el Gran Canal en vaporetto o tomar un café en el histórico Café Florian de la Plaza de San Marcos. Sin olvidar algunos de los principales monumentos venecianos, como el palacio Ducal, la basílica de San Marcos, San Giorgio Maggiore o la Ca’ D’Oro.

Plaza de San Marcos, Venecia | Pexels

Las islas, los museos y la belleza crepuscular de Venecia

Enrique Domínguez Uceta recomienda igualmente visitar las islas que rodean Venecia, como Murano, conocida por su cristal; Burano y sus casas de colores; Torcello; San Michele y el Lido, sede del festival de cine. Mientras, en el ámbito artístico, Uceta destaca espacios como las Galerías de la Academia, la Colección Peggy Guggenheim y la Scuola Grande di San Rocco, con obras de Tintoretto, Tiépolo y Tiziano. Para Enrique Domínguez Uceta, Venecia es “una ciudad interminable”, con “una belleza mortal, crepuscular”, marcada también por el fenómeno del acqua alta, las subidas periódicas del agua en la laguna.

Características casas de colores de Burano | Pexels

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.