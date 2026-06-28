Consejos para sobrevivir a un vuelo largo y destinos tendencia del verano

Elena del Amo nos habla de las grandes rutas intercontinentales para este verano y consejos para sobrevivir a un vuelo largo diferencia entre cruzarse el mundo como en los anuncios y la experiencia habitual de quienes viajan en turista, o como lo llama una azafata amiga suya:“misery”. La colaboradora recuerda también la expresión de un antiguo compañero de la revista Viajar, que llamaba a esa clase:‘fistro class’

Para evitar el peor asiento del avión, el del medio, recomienda hacer el check-in online en cuanto lo permita la aerolínea. La mayoría deja hacerlo gratis 24 o 48 horas antes del vuelo, aunque algunas compañías lo abren antes. Cuanto antes se haga, más opciones hay de elegir ventanilla o pasillo.

Del Amo explica que ella es de ventanilla porque se hace “al vacío” y no se mueve en horas. Quienes se levantan con frecuencia, en cambio, deberían elegir pasillo para no molestar. También aconseja evitar los asientos cercanos a los baños por los portazos y el movimiento de pasajeros.

Vuelos Intercontinentales | Pexels - Saydoublea - 35427891

Ropa cómoda, neceser y pequeños trucos a bordo

Otro punto clave es la ropa cómoda. Del Amo advierte del suplicio de unos vaqueros apretados durante horas, aunque también defiende cuidar un poco el aspecto. Según explica, puede influir en cómo se trata al pasajero si surge algún problema. Para mejorar la experiencia, recomienda preparar en casa un neceser como los que dan en business: antifaz, tapones para los oídos, auriculares con cancelación de ruido, cacao, crema hidratante, cepillo de dientes y almohadilla de cuello, mejor inflable.

También recuerda la importancia de hidratarse, levantarse de vez en cuando, mover las articulaciones para evitar el ‘síndrome de la clase turista’ y llevar entretenimiento descargado, además de algún capricho.“Ya que te cruzas medio planeta en ‘misery’, que no falte el chocolate.”

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Destinos tendencia para este verano

Según las estimaciones citadas por Del Amo, hasta el 67% de los españoles harán sus vacaciones dentro de España. Entre quienes salgan cerca, destacan Italia, Francia, Portugal y Grecia, junto a destinos de Europa oriental como Albania. En larga distancia, portales como Kayak apuntan al incremento de búsquedas a China. Japón sigue disparado, con Iberia añadiendo una frecuencia semanal más entre Madrid y Tokio entre agosto y noviembre, lo que supone un 33% más de plazas. Del Amo resume así el atractivo del país: “Japón sigue siendo uno de esos destinos que sólo se parecen a sí mismos.”

También despuntan Corea del Sur, Tailandia, Perú, Colombia, Maldivas, Bali, Filipinas, Vietnam, Costa Rica y Sri Lanka, país desde el que Del Amo prevé conectar con Gente viajera el próximo 12 de julio desde Kandy.