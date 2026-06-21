A Coruña se prepara para recibir nueve cruceros en 48 horas para seguir el eclipse desde el mar

A Coruña recibirá nueve cruceros en 48 horas para seguir el eclipse desde el mar. El 11 de agosto está prevista la escala del Iona, de P&O Cruises; el Liberty of the Seas, de Royal Caribbean; el Crystal Serenity, de Crystal; y el Ambience, buque insignia de Ambassador Cruise Line. La jornada del 12 de agosto contará con la presencia del Queen Anne, el barco más reciente de Cunard, inaugurado en 2024. También llegarán el Celebrity Apex y el Celebrity Equinox, ambos de Celebrity Cruises, además del Borealis, de Fred Olsen Cruise Lines, y el Explora III, de Explora Journeys, que habrá sido inaugurado pocos días antes en Barcelona.

Mujeres observando un eclipse de sol | Pixabay

Más de 25.000 personas y un impacto económico superior a dos millones de euros

Explica Eva Miquel que estos nueve cruceros dejarán un impacto económico superior a dos millones de euros. Según los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de A Coruña, durante estas dos jornadas se espera la llegada de unas 25.000 personas entre pasajeros y tripulantes. Los viajeros tendrán la posibilidad de contemplar el eclipse desde el mar, ya que se prevé que muchos de los barcos permanezcan fondeados fuera del puerto para obtener mejores condiciones de observación. El operativo movilizará a más de 200 profesionales entre personal de seguridad, servicios portuarios, guías turísticos, empresas de transporte y consignatarias.

Crucero en el puerto de A Coruña | Pexels

El puerto de A Coruña, referente de cruceros en el norte de España

Eva Miquel destaca que A Coruña se ha consolidado como el primer puerto de la cornisa cántabro-atlántica en tráfico de cruceros. Actualmente registra alrededor de 160 escalas y 450.000 pasajeros al año, mientras que las previsiones apuntan a que el próximo ejercicio se superarán las 200 escalas. El impacto directo de esta actividad se sitúa en torno a los 40 millones de euros anuales en A Coruña y su área metropolitana, con excursiones que alcanzan destinos como Betanzos, el pazo de Mariñán, Pontedeume, Santa Cruz y otras localidades próximas.

La próxima implantación del sistema OPS

Entre los proyectos previstos en el puerto de A Coruña figura la instalación del sistema OPS (Onshore Power Supply), que permitirá conectar los barcos a la red eléctrica del puerto mientras permanecen atracados. Esta infraestructura facilitará el apagado de motores auxiliares y generadores diésel durante las escalas, con el objetivo de reducir las emisiones de CO₂.

Inicio de un eclipse solar en el mar | Pexels

El Camino de Santiago a vela llega a A Coruña

La jornada en el puerto coruñés también ha coincidido con la llegada a la ciudad de una nueva edición del Camino de Santiago a vela organizado por North Marinas. Esta travesía parte de La Rochelle y finaliza en Vilagarcía de Arousa y Padrón, desde donde los participantes completan a pie el último tramo hasta Santiago de Compostela. Según explica Eva, la iniciativa ha superado ya las diez ediciones. Los peregrinos han llegado este domingo al puerto coruñés, donde recibirán la bienvenida institucional y el sellado de la Compostela en un acto organizado para reconocer su llegada.

Hacer el Camino de Santiago a vela, toda una experiencia | Unsplash

Escucha el audio completo de este reportaje de Eva Miquel en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero, que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, con Carles Lamelo.