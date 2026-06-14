Las grandes calles comerciales del mundo

La Quinta Avenida de Nueva York es una de las calles más reconocibles del mundo. Recorre Manhattan y concentra algunos de los escaparates más conocidos de la ciudad, además de espacios emblemáticos como la catedral de St. Patrick, el Rockefeller Center, la Biblioteca Pública, el Empire State, el Guggenheim o el Metropolitan Museum. Para Elena del Amo, la célebre avenida resume buena parte de la esencia neoyorquina: “si existe, es probable que lo encuentres la Quinta”.

Icónico revestimiento de tienda de lujo en Nueva York | Pexels

Savile Row y la tradición británica

En Londres, Savile Row representa el universo de la sastrería a medida. Situada en el barrio de Mayfair, esta calle reúne talleres que desde hace generaciones confeccionan prendas para miembros de la realeza, aristócratas, diplomáticos y personalidades internacionales. Elena destaca el concepto británico del traje personalizado: “Te toman medidas hasta del alma, te hacen un patrón solo para ti, te prueban la prenda varias veces y, al cabo de meses, sales con un traje que no grita lujo, sino otra cosa muy británica: clase, discreción, tradición y, para qué negarlo, un poquito de superioridad moral cosida a mano”. Muy cerca se encuentra Jermyn Street, conocida por sus establecimientos especializados en camisas, zapatos, corbatas y otras prendas masculinas.

Los amantes de la sastrería tienen su lugar en Londres | Pexels

Milán y París, dos formas de entender el lujo

En Milán, el Quadrilatero d’Oro y especialmente Via Montenapoleone concentran algunas de las principales firmas internacionales de moda. Del Amo señala que allí el lujo se presenta con naturalidad, integrado en la vida cotidiana de la ciudad. París, por su parte, sitúa sus espacios más exclusivos en el denominado Triángulo de Oro, entre la avenida Montaigne, George V y los Campos Elíseos. Además de las tiendas de lujo, la zona reúne hoteles, cafés y edificios históricos. Elena del Amo recuerda también una expresión muy vinculada a la capital francesa: “lèche-vitrine”, literalmente “lamer escaparates”, una práctica asociada a pasear y contemplar los escaparates sin necesidad de comprar.

Cúpula y bóvedas acristaladas de la Galería Vittorio Emanuele II de Milán | Pexels

Ginza, Shibuya y el consumo en Asia

En Tokio, Ginza aparece como uno de los principales escaparates de la modernidad japonesa, con grandes almacenes históricos, boutiques y edificios diseñados por arquitectos de prestigio. “Aquí, hasta consumir llega a parecer una forma de meditación”, apunta Elena del Amo. Muy diferente es Shibuya, asociado a las pantallas gigantes, las tribus urbanas y el famoso cruce peatonal que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad.

El famoso cruce de peatones de Shibuya, en Tokio | Pexels

Orchard Road, el reino de los centros comerciales

En Singapur, Orchard Road reúne una de las mayores concentraciones de tiendas del mundo a lo largo de unos 2,5 kilómetros. Allí los centros comerciales desempeñan un papel central en la vida urbana y, en muchos casos, están conectados entre sí. Según explica Elena, estos espacios permiten comprender aspectos esenciales de la ciudad y de sus hábitos cotidianos, hasta el punto de que “comprar y comer son los dos pecados capitales de Singapur”.

De tiendas por Singapur | Pexels

Escucha el audio completo de este reportaje de Elena del Amo para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h, presentado por Carles Lamelo.