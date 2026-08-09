Wenham: el lago que convirtió el hielo en un negocio mundial

El comercio del hielo nació en el Lago Wenham. Recuerda Domínguez Uceta que, a principios del siglo XIX, el empresario de Boston Frederic Tudor, conocido como “El Rey del Hielo”, junto a Nathaniel Wyeth, desarrolló un sistema para cortar y transportar hielo natural desde los lagos congelados de Massachusetts hacia regiones cálidas. El Lago Wenham destacaba por la pureza de sus aguas y por producir un hielo cristalino y compacto. Wyeth diseñó un sistema de arados tirados por caballos con cuchillas de hierro que permitía obtener bloques rectangulares uniformes, fáciles de apilar y almacenar. Para conservarlos durante las largas travesías marítimas, las bodegas de los barcos se aislaban con serrín, paja y cáscara de arroz. El hielo llegó así hasta el Caribe, Nueva Orleans, Sudamérica, Londres y la India. En 1833, Tudor envió el primer cargamento a Calcuta a bordo del Tuscany.

Cubitos de hielo | Pexels

El “Hielo del Lago Wenham”, una marca de lujo

El nombre del lago llegó a convertirse en una marca de prestigio. En Londres, pescaderías, hoteles y restaurantes del West End anunciaban: “Aquí se sirve únicamente Hielo del Lago Wenham”. Incluso se colocaban bloques transparentes en los escaparates y, según el relato, la Reina Victoria exigía que en la mesa Real solo se sirviera hielo procedente del lago. El hielo se utilizaba para conservar carne, pescado, lácteos y fruta; en hospitales, para bajar la fiebre y tratar inflamaciones y la fiebre amarilla; y también para enfriar bebidas, preparar cócteles y hacer helados.

La Reina Victoria sólo pedía hielo del Lago Werham | Pexels

El declive de la industria del hielo natural

La época dorada de la industria se extendió desde la década de 1830 hasta finales del siglo XIX. La contaminación industrial y la aparición de las máquinas de hielo artificial provocaron su declive. En la década de 1920, la industria del hielo natural del Lago Wenham había colapsado casi por completo. En 1973, un incendio destruyó los últimos almacenes junto al lago. Hoy, el Museo del Pueblo de Wenham conserva fotografías y herramientas de aquella época, mientras distintas placas recuerdan la historia de este singular comercio.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero, que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Lorena Pérez Mansillas en su edición estival.