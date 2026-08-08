Níjar y Cabo de Gata: un territorio único entre el desierto y el Mediterráneo

Níjar “es un territorio extremo, es como un Finisterre mediterráneo”, explica Enrique Domínguez Uceta. El extremo sureste de la península, frente a las costas de Argelia, es un emblema de la aridez en Europa y contiene la única zona del continente que merece el nombre geográfico de desierto. En el Desierto de Tabernas se rodaron las películas del Oeste europeas y los spaghetti western de los años 60 y 70. Hoy conserva escenarios cinematográficos convertidos en atracciones turísticas, como Minihollywood Oasys Theme Park. La zona también es productora de aceite de oliva virgen extra, con marcas como Oro del desierto y Castillo de Tabernas.

Desierto de Tabernas | Unsplash

Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar

El municipio se extiende hasta el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, uno de sus grandes atractivos. Sus playas de Genoveses y Mónsul, sus acantilados volcánicos y sus aguas turquesas forman parte de un espacio natural declarado parque natural en 1987, primer parque marítimo-terrestre de Andalucía y Reserva de la Biosfera. San José es el corazón del parque, mientras que Las Negras, Agua Amarga y Rodalquilar ofrecen otros ambientes y paisajes. En sus aguas se puede nadar sobre praderas de posidonia oceánica y observar el paso de barcos que doblan el Cabo de Gata rumbo al Mediterráneo Occidental.

Faro del Cabo de Gata | Unsplash

La Villa de Níjar y sus tradiciones

La Villa de Níjar no está dentro del parque natural. Situada en las faldas de la Sierra de Alhamilla, conserva su carácter de pueblo andalusí, con callejuelas estrechas, casas encaladas y el barrio de La Atalaya, coronado por su antigua torre vigía. También mantiene tradiciones artesanales como las jarapas nijareñas y la alfarería de cerámicas vidriadas.

Níjar y sus casas encaladas | Unsplash

Qué visitar en Níjar

Enrique recomienda acercarse al faro del Cabo de Gata, las playas de Genoveses y Mónsul, las Minas de Rodalquilar, el Pozo de los Frailes, el Cortijo del Fraile y el Jardín Botánico El Albardinal. El Cortijo del Fraile fue el escenario real del «Crimen de Níjar» de 1928, que inspiró Bodas de sangre de Federico García Lorca. Para conocer la historia reciente de la zona, Uceta también propone leer Campos de Níjar, de Juan Goytisolo.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Lorena Pérez Mansillas en su edición estival.