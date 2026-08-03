Parque Nacional de Triglav: guía para descubrir el corazón natural de Eslovenia

Enrique Domínguez Uceta propone "un viaje hasta el corazón de Eslovenia para descubrir el Parque Nacional Triglav, que es una de las grandes joyas naturales del continente, pero que muchas veces queda eclipsada por los Alpes suizos o italianos. Y te aseguro que no tiene nada que envidiarles". El Parque Nacional de Triglav es el único parque nacional de Eslovenia y se encuentra en el noroeste del país, junto a las fronteras con Italia y Austria. Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, reúne picos calizos, valles glaciares, bosques de hayas y abetos y una extensa red de ríos y lagos de aguas azul y verde esmeralda. Su nombre procede del Monte Triglav, la montaña más alta del país, con 2.864 metros de altitud. Según explica el colaborador, "todos los eslovenos se plantean subir a la cima una vez en la vida".

Cascada Savica | Pixabay

Lagos, cascadas y gargantas entre los Alpes Julianos

Uno de los principales atractivos del entorno es el Lago Bled, situado antes de la entrada al parque, con su isla y su iglesia en el centro del lago. Enrique Domínguez Uceta recomienda, sin embargo, adentrarse en el parque para recorrer la Ruta de los Siete Lagos. Entre los lugares destacados figuran también el Lago Bohinj, la cascada Savica, la Garganta de Vintgar y el valle del río Soča, conocido por el intenso color turquesa de sus aguas. Enrique resume este paisaje como "uno de los rincones más puro, verdes y espectaculares de toda Europa. Un lugar donde los Alpes se visten con la capa de los bosques y con el color verde esmeralda del agua de los ríos, que es tan intenso que no parece real".

El Lago Bled en invierno | Pexels

Cuántos días dedicar al Parque Nacional de Triglav

Para recorrer el parque con tranquilidad, Enrique Domínguez Uceta recomienda permanecer entre cuatro y cinco días. Ese tiempo permite conocer tanto la zona oriental, alrededor de Bohinj y Bled, como el valle del Soča y Bovec, cruzando el puerto de montaña de Vršič. Quienes dispongan de menos tiempo deberán concentrar la visita en una de las dos áreas principales.

En kayak por el Parque Triglav | Unsplash

Senderismo, deportes de agua y el ascenso al Monte Triglav

El parque ofrece rutas de senderismo de distinta dificultad, desde recorridos suaves hasta el ascenso al Monte Triglav. Sobre esta subida, Enrique Domínguez Uceta recuerda que "es una gran experiencia, pero no es un paseo por el campo, es una ruta de alta montaña bastante exigente". El tramo final discurre por una vía ferrata en la que resulta imprescindible utilizar casco, arnés y el material adecuado, además de contar con preparación física y, preferiblemente, un guía local. Para quienes prefieran recorridos menos exigentes, el parque dispone de senderos por el valle de los Siete Lagos, la ruta del río Soča, actividades como rafting, kayak o descenso de cañones en Bovec, rutas ciclistas alrededor del Lago Bohinj o el teleférico del Monte Vogel, que ofrece vistas del valle y del Monte Triglav.

Cabra montesa | Pexels

Fauna del Parque Nacional de Triglav

Aunque Eslovenia alberga una de las mayores poblaciones de oso pardo de Europa, el colaborador explica que encontrarse con uno durante una visita al parque es poco habitual. En cambio, es más frecuente observar especies como la cabra montesa de los Alpes, la gamuza, ciervos o corzos.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h, presentado por Lorena Pérez Mansillas en su edición estival.