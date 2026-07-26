La escapada gastronómica recomendada por la Guía Michelín en Vizcaya

Este viaje gastronómico nos lleva a un hotel boutique en plena Reserva de la Biosfera de Urdaibai. El hotel ocupa un caserío del siglo XIII completamente adaptado y modernizado. Cuenta con ocho habitaciones y está rodeado de viñedos propios y bosque, con vistas a la costa vizcaína. Aquí, como es común a todas las Reservas de la Biosfera, las actividades humanas conviven con la conservación de la naturaleza. En el caso de Urdaibai, se trata del humedal más extenso del País Vasco, con marismas, playas, arenales y acantilados que sirven de refugio para aves migratorias. Uceta también pone en valor el carácter del alojamiento y de sus propietarios: "Llegas a la casa de los hermanos Josu y Gaizka Goikoetxea Larrauri, que transmiten con su hotel un profundo amor y conocimiento de su tierra, y una manera propia de disfrutarla, no sólo desde los espacios del hotel, también desde su filosofía de disfrutar sin prisa, conectando con la naturaleza y con los productos de la tierra a través de su restaurante."

Erizos de mar | Pixabay

Gastronomía local con creatividad en el Restaurante Rola

La propuesta gastronómica del Restaurante Rola se basa en productos del entorno inmediato elaborados por el chef Gaizka Goikoetxea. El menú incluye elaboraciones como txangurro, gambas, anchoa de Bermeo, crema brûlée de erizo de mar, guisante lágrima, vieira, merluza o cochinillo confitado, además de una bodega con 150 referencias y una selección de txakolís de Vizcaya y Urdaibai. Sobre la cocina del restaurante, Uceta resume la experiencia con estas palabras: "Como ves, estos platos son como un poema de delicias con rimas y contrastes bien calculados."

Bermeo | Pixabay

Bermeo, Mundaka y la costa de Urdaibai

El hotel sirve también como punto de partida para recorrer algunos de los principales enclaves de la costa vizcaína. Muy cerca se encuentran Gernika, San Juan de Gaztelugatxe, Mundaka, la playa de Laida, la playa de Laga, Elantxobe y Ea. Sobre San Juan de Gaztelugatxe, Uceta recuerda que actualmente es necesario reservar un tique gratuito para acceder a la ermita y su islote debido al elevado número de visitantes.

San Juan de Gaztelugatxe | Pexels

El recorrido continúa por Mundaka, conocida internacionalmente por su ola izquierda, y por el estuario de Urdaibai, donde se suceden marismas, senderos y playas. Enrique Domínguez Uceta concluye: "Da gusto hablar de estos sitios, porque son de los que la belleza que encuentras es aún mayor que su fama, no decepcionan."

Puedes escuchar el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h, presentado por Lorena Pérez Mansillas en su edición estival.