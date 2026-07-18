Qué ver en Sri Lanka: ruta por Kandy, Galle, Yala y las Tierras Altas

Kandy, es el corazón espiritual de Sri Lanka y esta ruta comienza en esta segunda ciudad del país y uno de sus principales centros religiosos. Allí se encuentra el Templo del Diente de Buda, donde se conserva una de las reliquias más veneradas por la mayoría budista de la isla. Según explica Elena del Amo, "Kandy, además de la segunda mayor ciudad de Sri Lanka, es el corazón espiritual del país", al recordar que fue la última capital de los reyes cingaleses antes de la colonización británica.

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Un destino que combina naturaleza, historia y cultura

Más allá de las conocidas playas y plantaciones de té, Sri Lanka ofrece selvas, parques nacionales, ciudades coloniales y antiguas capitales. La periodista resume así la experiencia del viaje: "Sri Lanka es un destino que, en un tamaño que viene a ser como dos veces Cataluña, además de todo eso atesora selvas, ciudades coloniales, ruinas de reinos que te pasean por casi tres milenios de historia y una naturaleza donde ver elefantes y hasta leopardos." También destaca la convivencia de diferentes religiones y la intensa vida cotidiana que se percibe tanto en sus ciudades como en sus carreteras.

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Del Índico a las Tierras Altas

El recorrido incluye Colombo, los manglares del río Madu, la ciudad colonial de Galle y el Parque Nacional de Yala, conocido por la posibilidad de observar leopardos y elefantes. Sobre la experiencia del safari señala: "Un safari también es esperar, callarse un poco y aceptar que los animales no están ahí para posar para la foto." La ruta continúa por las Tierras Altas, donde aparecen las grandes plantaciones de té, pueblos como Ella y Nuwara Eliya y el conocido tren panorámico. Para Elena del Amo, "no es un Orient Express a la tropical, ni falta que le hace, sino un tren lento (...) con unos paisajes brutales de plantaciones, barrancos y nieblas."

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Un destino que recupera protagonismo

La periodista destaca que el turismo ha vuelto a crecer tras años marcados por la guerra civil, el tsunami de 2004, los atentados de 2019, la pandemia y la crisis económica. La ruta continuará hacia Trincomalee y el denominado Triángulo Cultural, donde se concentran antiguos reinos, ciudades Patrimonio de la Humanidad, templos, cuevas y fortalezas como Sigiriya.