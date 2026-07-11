Qué visitar en Lima: patrimonio, gastronomía y barrios destacados

Enrique Domínguez Uceta destaca que "es la única del oeste de América que está al borde del mar", una circunstancia que, a su juicio, diferencia a Lima de otras capitales sudamericanas. También señala que la costa peruana presenta un paisaje desértico, salvo en las desembocaduras de los ríos procedentes de los Andes. El colaborador subraya además los contrastes urbanos entre barrios como Miraflores o San Isidro, con edificios modernos y espacios como el parque El Olivar, y otras zonas más humildes, como los Conos, surgidas a raíz de la emigración del campo a la ciudad. Lima es historia, gastronomía y contrastes en la capital de Perú

Centro de Lima | Pexels - Gilmerdiaz - 16505341

El centro histórico de Lima y el Damero de Pizarro

Sobre el casco antiguo, Domínguez Uceta afirma: "Un centro histórico formidable, la ciudad colonial que se conoce como el Damero de Pizarro". Explica que la ciudad fue diseñada con un trazado de calles perpendiculares y manzanas rectangulares y que posteriormente se convirtió en la capital del Virreinato del Perú. También recuerda el fenómeno de la garúa, la neblina característica de Lima durante buena parte del año, y repasa algunos de los principales monumentos del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, con cerca de seiscientos edificios de valor histórico, entre ellos la catedral, la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y plazas como San Martín.

Ceviche peruano | Pexels - Nano Erdozain - 120534369-31495668

Gastronomía de Lima y lugares recomendados

En el ámbito culinario, Enrique Domínguez Uceta asegura que "es la capital gastronómica de Sudamérica", gracias a la combinación de productos del Pacífico, la Amazonía y el altiplano, junto con las influencias criolla, indígena, china y japonesa. Durante la conversación menciona restaurantes como Astrid y Gastón, Central, Maido, Mayta y La Perlita, además de espacios donde probar un pisco sour, como el Gran Hotel Bolívar, la Antigua Taberna Queirolo, la República del Pisco o el Museo del Pisco.

Paseos por Lima | Pexels - Daniel - Reynaga - 337914704-27940761

Paseos y museos para descubrir Lima

El recorrido concluye con algunas propuestas para conocer la ciudad, como pasear por el Malecón Cisneros, el Parque del Amor, Larcomar o el barrio de Barranco. Asimismo, recomienda visitar la Casa Aliaga, el Museo Larco, el Museo de Arte de Lima (MALI) y MATE, dedicado al fotógrafo peruano Mario Testino.