Festival Cruïlla 2026: música, cultura e inclusión en el Parc del Fòrum

El Cruïlla reune a artistas internacionales como Halsey, David Byrne, Pixies, The Hives, Rigoberta Bandini o Faithless, pero también espacios de arte, arquitectura, comedia, innovación, gastronomía y proyectos sociales. Para Jordi Herreruela, quien llega por primera vez descubre: “una Barcelona—o una idea de Barcelona—de esa Barcelona creativa” El director explica que el festival funciona como un cruce de caminos, con públicos distintos y una fuerte presencia local. Esa mezcla generacional, afirma, se parece más a una verbena o a una fiesta mayor que a un festival de tendencia, aunque con artistas internacionales de primer nivel. Un festival que va más allá de la música.

Suede - Crüilla | Víctor Herranz

El Parc del Fòrum, un escenario frente al mar

El entorno también forma parte de la identidad del Cruïlla. Herreruela destaca que Barcelona cuenta con un recinto de conciertos integrado en la ciudad y frente al Mediterráneo: “el Parc del Fòrum reúne esas condiciones casi únicas donde poder celebrar un festival” Según explica, la brisa marina al caer el día hace que estar allí en esta época del año sea una experiencia especialmente agradable.

Sidone - Crüilla | Víctor Herranz

“Yo no bailo con el odio” y sostenibilidad

Una de las propuestas destacadas de esta edición es el escenario “Transfórmate” y la campaña: “Yo no bailo con el odio” La idea consiste en detener la programación de DJs cada hora u hora y media para lanzar mensajes de conciencia social. Herreruela defiende que los festivales no deben ofrecer solo entretenimiento, sino también contenido. En sostenibilidad, el Cruïlla volverá a funcionar sin generadores de gasóleo. El director subraya: “somos el único gran festival que trabaja sin generadores de gasoil” También destaca el uso de envases reutilizables en gastronomía, no solo vasos, sino platos y utillaje de comida.

Pixies - Crüilla | Víctor Herranz

Accesibilidad, inteligencia artificial y grandes artistas

El festival mantiene su programa de accesibilidad física y sensorial, con mochilas vibratorias para personas con sordera, plataformas adaptadas, señalización accesible y puntos de carga para sillas de ruedas. Para Herreruela, la principal lección es que la accesibilidad es: “un camino sin final”

Entre los nombres destacados, cita a David Byrne, Jovanotti, Rigoberta Bandini, La La Love You, Ultraligera, Els Pets y La Ludwig Band. Además, el Cruïlla incorpora inteligencia artificial a través de una cátedra de música e IA junto con la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación Barcelona Music Lab. Al finalizar esta edición, Herreruela espera que el público se lleve grandes recuerdos y la sensación de haber vivido un evento cómodo, amable y atento a las personas.