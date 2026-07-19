Tierra Estella en bicicleta: la Vía Verde del Vasco-Navarro y las mejores rutas ciclistas de Navarra

Tierra Estella, una comarca para recorrer sobre dos ruedas. Alberto Gómez-Chacón definió el destino como un lugar que reúne "las tres cosas que buscamos siempre en esta sección: naturaleza espectacular, muchísimo patrimonio y una red de caminos hecha a la medida de la bicicleta". La comarca se sitúa entre La Rioja y el País Vasco y destaca por la variedad de paisajes, con recorridos que conectan montaña, ribera, hayedos, viñedos y olivares en pocos kilómetros. Además, cuenta con el Espacio BTT Tierra Estella y por su territorio discurren rutas como el Camino de Santiago, los EuroVelo 1 y 3, el Camino Ignaciano y la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro.

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La Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro

Uno de los principales protagonistas del recorrido es la antigua línea ferroviaria conocida como "El Trenico". Según explicó Gómez-Chacón, "a principios del siglo XX circulaba por aquí un tren de vía estrecha al que todo el mundo llamaba con muchísimo cariño 'El Trenico'". El tramo navarro, recientemente acondicionado entre Estella-Lizarra y Zúñiga, suma unos 29 kilómetros señalizados junto al río Ega. El itinerario conserva antiguas estaciones, viaductos y túneles y, al aprovechar el antiguo trazado ferroviario, presenta pendientes suaves, aptas para todos los públicos.

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Bicicletas eléctricas y bicihangares para los ciclistas

TURICLETA, junto con el Grupo de Desarrollo Rural TEDER, ha instalado cinco estaciones de alquiler de bicicletas eléctricas de trekking en Estella, Ancín, Zúñiga, Metauten y Murieta. La principal novedad es la incorporación de diez bicihangares distribuidos por el Camino de Santiago. "Un bicihangar es, básicamente, un aparcamiento seguro para tu propia bicicleta", explicó Gómez-Chacón. Estos espacios permiten guardar la bicicleta bajo llave y cargarla si es eléctrica.

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Tres rutas para distintos perfiles

El colaborador propuso tres recorridos adaptados a diferentes niveles:

La Vía Verde del Vasco-Navarro , una opción sencilla y familiar.

, una opción sencilla y familiar. La Ruta de la Trufa de Metauten , de dificultad moderada y vinculada al Museo de la Trufa.

, de dificultad moderada y vinculada al Museo de la Trufa. La Ruta ciclable del Carlismo , un recorrido de mayor exigencia física y contenido histórico.

, un recorrido de mayor exigencia física y contenido histórico. El Nacedero del Urederra y un fin de semana en Tierra Estella

Entre los espacios naturales destacados figura el Nacedero del Urederra, una reserva natural situada en el Parque Natural de Urbasa-Andía. Gómez-Chacón recordó que el acceso se realiza a pie por un sendero de unos seis kilómetros y señaló que el espacio tiene un aforo limitado a 500 personas diarias, por lo que es necesario reservar previamente. Además de las rutas ciclistas, la comarca ofrece alojamiento rural, gastronomía, enoturismo, actividades en el embalse de Alloz y observación de estrellas.

Como cierre, el CEO de TURICLETA recordó una de las singularidades del Camino de Santiago en la zona: la fuente de vino situada junto al Monasterio de Irache, donde puede leerse la inscripción: "Peregrino, si quieres llegar a Santiago con fuerza y vitalidad, toma un sorbo de este gran vino y brinda por la felicidad."