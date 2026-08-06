Javier Brandoli sacude las certezas sobre el mundo en su libro "Carbonara con nata"

La carbonara sirve para entender el mundo. O al menos así lo entiende Javier Brandoli, que en Roma comenzó a reflexionar sobre este plato que se prepara de formas muy distintas según el lugar. Esa idea se convirtió en el punto de partida de una metáfora sobre la complejidad del mundo: "De una cosa tan simple y tan divertida como puede ser un plato de pasta muy internacional, puedes casi hasta hacer una metáfora de lo complicado que es explicar el mundo y de las distintas realidades". El autor sostiene que, al igual que ocurre con la receta de la carbonara, la realidad cambia según quién la observe. "La carbonara se cocina de mil formas distintas por mil lugares distintos, exactamente como pasa con la realidad", explica. Por ello, considera que viajar es indispensable.

Libro "Carbonara con nata", de Javier Brandoli | Lorena Pérez Mansillas

Un libro coral construido a partir de personas y experiencias

La obra se estructura en diez capítulos, cada uno asociado a un ingrediente de la receta y dedicado a un tema como la violencia, la pobreza, la naturaleza, el sexo o la memoria. Brandoli aclara que no pretende ofrecer respuestas cerradas. "No es un libro que da respuestas, es un libro que sobre todo ofrece dudas". Un libro muy coral, que recoge gran variedad de voces, de protagonistas, de historias. Entre las que más le han marcado destaca la de Fred Chin, un ciudadano taiwanés encarcelado y torturado durante trece años, cuya experiencia refleja las contradicciones de la historia reciente de Taiwán. También recuerda a Ahmad Kassab, el veterano cuidador del Hotel Palmyra, en Baalbek, Líbano, al que define como una figura inseparable de la memoria del lugar.

Uno de los ejes del libro es la influencia del contexto en la vida de las personas. Para Brandoli, el lugar y entorno de nacimiento condiciona buena parte del futuro de cualquier individuo. "No haces nada, caes de un útero y buena parte de tu vida ya está decidida", resume. A partir de esa reflexión, defiende una mirada más comprensiva hacia los demás. "Hay que ser mucho más tolerante y hay que ser mucho más empático, porque yo no hice nada para caer del útero del que caí", afirma.

Mujer de la tribu himba | Unsplash

Viajar para comprender otras realidades

Durante la entrevista, Brandoli explica que los viajes han transformado su forma de entender el mundo. Aunque las culturas sean diferentes, sostiene que las personas comparten las mismas necesidades y emociones. "Los seres humanos nos parecemos muchísimo", asegura. En su opinión, lo que cambia son las circunstancias en las que vive cada sociedad, una idea que desarrolla con ejemplos recogidos en distintos continentes. También aborda el papel del turismo en las comunidades indígenas y considera que deben ser ellas quienes decidan cómo evolucionar sin que otros impongan una visión externa sobre sus tradiciones o su desarrollo.

Duna en Namibia | Unsplash

Namibia, uno de los lugares que más le ha marcado

Entre todos los destinos que ha conocido, Brandoli destaca Namibia como uno de los países más especiales de su trayectoria. Allí, el curtido periodista encuentra un espacio de tranquilidad y un entorno donde disfruta tanto del paisaje como del contacto con diferentes comunidades. Su amor por Namibia y por África le ha llevado a fundar su propia agencia de viajes, Viajes al pasado, desde la que actualmente organiza viajes a Namibia y al continente africano con el objetivo de compartir su experiencia con pequeños grupos y generar conversaciones sobre cuestiones como la cultura, la naturaleza o el indigenismo.

Al final de la entrevista, el periodista también comparte su forma de preparar una carbonara tradicional: con yemas de huevo, queso pecorino, guanciale y pimienta, sin gota de nata.

Escucha la entrevista completa de Javier Brandoli en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, presentado por Lorena Pérez Mansillas en su edición estival.