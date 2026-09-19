Valle del Genal: pueblos y senderos en el Bosque de Cobre

El Valle del Genal cuenta con quince pequeños pueblos de trazado andalusí y una biodiversidad exuberante de castaños, quejigos y pinos. Aunque está cerca de la Costa del Sol, el Valle del Genal ofrece un ambiente de desconexión y un microclima húmedo que lo convierte, en palabras de Enrique Domínguez Uceta, en un “auténtico oasis verde”. El recorrido por sus carreteras serpenteantes permite descubrir laderas cubiertas de bosques que pronto se llenarán de colores otoñales. “A mí me parece un espacio de buenas sensaciones, donde puedes escuchar el rumor del agua saltando río abajo, el canto de los pájaros, y tienes la sensación de estar en un refugio de paz, un poco al margen del mundo, es decir, en un mundo ideal”, apunta Enrique.

Un bosque en otoño | Pexels

El Bosque de Cobre del Valle del Genal

El otoño es especialmente conocido en el Valle del Genal por el fenómeno llamado “Bosque de Cobre”, que se produce sobre todo entre finales de octubre y finales de noviembre. Miles de hectáreas de castaños de hoja caduca cambian de color y transforman por completo el paisaje. Las hojas pasan del verde a una paleta de amarillos, dorados, cobres, ocres y tonos rojizos. El valle también cuenta con numerosos caminos para practicar senderismo y recorrer este paisaje otoñal.

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Igualeja, Genalguacil, Júzcar y otros pueblos

Entre los pueblos que forman parte de la ruta destaca Igualeja, donde se encuentra el manantial del río Genal. Genalguacil es un “auténtico pueblo-museo”, con obras de artistas internacionales integradas en calles, fachadas y plazas. También destacan Atajate, uno de los pueblos mágicos de España; Alpandeire, considerado el corazón del valle; y Júzcar, cuyas casas están pintadas de azul desde 2011, cuando fue elegido para la promoción de la película de Los Pitufos. “Todo el pueblo se pitufó, se llenó de esculturas de pitufos y de negocios pitufados”, destaca divertido Uceta. Pujerra conserva una tradición castañera ancestral y cuenta con un museo dedicado a la castaña. Jubrique y Benarrabá completan el recorrido por algunos de los pueblos destacados del valle.

Senderismo y actividades en el Valle del Genal

El valle cuenta con una red de caminos que conecta sus pueblos. La Gran Senda de Málaga, la GR 249, incluye la etapa 27, entre Banalauría y Genalguacil, de algo más de 11 kilómetros y unas cuatro horas de duración, con dificultad media. El recorrido incluye las Pasarelas del Río Genal. También destacan la ruta del Castañar de Pujerra, el Pico Torrecilla y las Chorreras de Balastar. Para quienes buscan otras actividades hay vías ferratas en Benadalid, Benalauría e Igualeja, rutas en bicicleta de montaña, observación de estrellas y talleres de micología en otoño.

Otoño, tiempo de castañas | Unsplash

Gastronomía del Valle del Genal

La gastronomía del valle incorpora castañas y setas en guisos de chivo, cremas, guarniciones y repostería artesanal como el marrón glasé o los buñuelos. También destacan las carnes de cerdo ibérico, chacinas, migas de pastor y caldereta. En resumen, dice Uceta: “color, sabor, el Valle del Genal tiene algo para cada uno de los sentidos”.

Puedes escuchar el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.