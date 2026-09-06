Oaxaca de Juárez: qué ver entre mercados, alebrijes y tradición mexicana

Oaxaca se encuentra a poco más de 500 kilómetros al sureste de Ciudad de México. Su nombre procede de huaxyácac, palabra náhuatl que significa “en la cima de los huajes”. Los españoles adaptaron su sonido a la grafía de la época y la llamaron Oaxaca. La ciudad fue conocida durante siglos como Antequera de Oaxaca, porque a los españoles aquel territorio les recordaba a Antequera, en Málaga. En el siglo XIX pasó a llamarse Oaxaca de Juárez, en honor a Benito Juárez, presidente de México nacido en la sierra de Oaxaca.

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La luz de Oaxaca y una ciudad trazada a cordel

Mariano López explica que Alonso García Bravo fue el encargado de diseñar una ciudad ordenada, procurando que buena parte de los edificios recibieran el sol durante todo el año. “Ahí está el secreto de la luz de Oaxaca, que hoy sigue atrayendo pintores, artistas y viajeros.” El centro se organizó alrededor del zócalo, con la catedral de cantera verde en uno de sus lados y, enfrente, el edificio que hoy es sede del gobernador del estado.

Mercados, lenguas y colores naturales

En su recorrido por Oaxaca, López estuvo acompañado por Ramón Valldiosera, torero, pintor, diseñador de moda y creador del llamado rosa mexicano. Antes de entrar en los mercados le advirtió: “Vas a escuchar las lenguas que escuchó Cortés.” Oaxaca es el estado de mayor diversidad indígena de México, con dieciséis grupos étnicos que hablan más de 22 lenguas. Los mercados reúnen además algunos de los colores más característicos de los textiles tradicionales: el rojo de la grana cochinilla, el azul del índigo, el negro del huizache, el amarillo del musgo de roca y el púrpura obtenido de un tipo de caracol marino.

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Alebrijes y chapulines, dos símbolos de Oaxaca

Entre los puestos aparecen los alebrijes, figuras de animales imaginarios que en Oaxaca comenzaron a tallarse en madera de copalillo, mezclando rasgos de distintos animales y dejando que cada familia aportara el color. También están los chapulines, pequeños saltamontes que se recolectan, se limpian y se tuestan antes de añadirles limón, sal, ajo molido y chile pasilla. Mariano López los describe así: “Están buenos, crujientes, saladitos.” Y añade una de esas creencias que forman parte del viaje: “quienes los prueban acaban por regresar a Oaxaca.”

El recorrido termina con la música de la cantante oaxaqueña Lila Downs y su tema Tan Bonita, dedicado a una tierra que aparece descrita como: “Pegadita a la Luna, junto al mar de los sueños.”