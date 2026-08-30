Paraguay: qué ver en Asunción, las misiones jesuíticas y el Pantanal

Enrique Domínguez Uceta destaca que «Paraguay es pequeñito, y no tiene costa marina, está empotrado en el centro del continente sudamericano». El país combina selvas, sabanas, bosques, zonas desérticas y grandes espacios de agua dulce.

Asunción, la capital histórica de Paraguay

Asunción es la mayor ciudad del país y una de las ciudades más antiguas de América. Fue fundada por los españoles en 1537, en la confluencia de los ríos Paraguay y Pilcomayo. La capital conserva el aspecto y la escala de una ciudad colonial, especialmente en la zona próxima al río. Entre sus principales lugares de interés están el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Teatro Municipal, el Panteón de los Héroes y la Casa de la Independencia. En los alrededores de Asunción también se encuentran el lago Ypacaraí e Itauguá, localidad conocida por el ñandutí, un delicado encaje de hilos blancos o de colores considerado «lo más valioso de la artesanía paraguaya».

Lagos en Paraguay | Unsplash

Las misiones jesuíticas de Paraguay

Otro de los grandes atractivos del país son las antiguas reducciones jesuíticas. Los jesuitas fundaron treinta en la zona y siete se encontraban en el territorio del actual Paraguay. Las misiones de Trinidad y Jesús se pueden visitar desde Encarnación, a orillas del Paraná. En la reducción de la Santísima Trinidad se conserva el mayor conjunto misional de Paraguay, con restos de la iglesia, la plaza y las viviendas de los indígenas, además de un museo. Estas misiones fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Misiones jesuíticas de la Santísima Trinidad | Pexels

El Chaco y el Pantanal

Al norte de Asunción se encuentra el Chaco, mientras que cerca de Concepción destaca el puerto fluvial y las actividades junto al río. Más al norte aparece el Pantanal, compartido con Brasil y Bolivia y descrito por Enrique Domínguez Uceta como «el mayor humedal del mundo». Desde Bahía Negra se pueden realizar actividades de ecoturismo, navegación y excursiones de pesca. Una de las experiencias mencionadas es salir de noche en lancha para observar caimanes y yacarés a la luz de los reflectores.

Fuerte Olimpo, Paraguay | Unsplash

El audio completo de este viaje a Paraguay de Enrique Domínguez Uceta se puede escuchar en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Lorena Pérez Mansillas en su edición estival.