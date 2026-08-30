Svalbard: un crucero por el Ártico entre glaciares, osos polares y hielo marino

El viaje al archipiélago de Svalbard comienza en Tromsø, al norte de Noruega, desde donde parte el Silver Endeavour de la compañía Silversea, un barco de apenas 200 pasajeros y clase Polar Class 6, adaptado para navegar entre hielos. La primera parada es Cabo Norte y, al día siguiente, Skarsvåg, un pequeño pueblo pesquero de apenas 60 habitantes. Desde allí comienza la inmersión en el Ártico, con avistamientos de renos y una posterior travesía hacia Svalbard, un archipiélago noruego situado entre Noruega y el Polo Norte. Una escala en Bear Island permite acercarse en zodiac a una reserva natural donde observar frailecillos, araos y otros paisajes de acantilados y aguas.

Colonia de araos en las Svalbard | Unsplash

Glaciares y fauna en el Ártico

Al llegar al sur de Svalbard aparecen las primeras placas de hielo, glaciares y paisajes de tundra. Durante la expedición se pueden encontrar osos polares, renos, zorros árticos, morsas, focas, ballenas y numerosas aves. La normativa vigente desde 2025 establece que no se puede acercar a los osos polares a menos de 300 metros en verano y 500 metros en invierno. Los guías controlan previamente la zona para localizar animales y garantizar que las excursiones no alteren su entorno. Eva Miquel explica que «la suerte tiene que estar de tu parte» para ver animales y que el factor climático determina las excursiones que se pueden realizar cada día.

Peligro, osos polares en Svalbard | Unsplash

Cómo es un día en un crucero por Svalbard

La jornada comienza contemplando icebergs y paisajes árticos. Después del desayuno y de prepararse con ropa adecuada para las bajas temperaturas, los pasajeros salen en zodiac para realizar excursiones por los alrededores de los glaciares. La indumentaria incluye parka, botas aislantes y pantalones de agua, además de capas térmicas, gorro y guantes. Durante el viaje, las temperaturas máximas estuvieron entre 0 y 9 grados. Por la tarde se realizan nuevas excursiones a playas con antiguas cabañas de cazadores noruegos o zonas de tundra. Antes de la cena tiene lugar un briefing sobre la jornada y las actividades del día siguiente.

Hielo en el Ártico | Unsplash

El Sea Ice, en el corazón del Ártico

Una de las experiencias más destacadas es llegar al Ice Edge, el borde del hielo marino. A diferencia de los icebergs, procedentes de los glaciares y formados por agua dulce, el Sea Ice es agua del mar congelada. Cuando el barco alcanza el borde del hielo marino, la sensación es la de llegar al corazón del Ártico. Durante los doce días de viaje no hubo anochecer: cuanto más al norte, más horas de luz.

Ártico y Antártida: principales diferencias

Eva Miquel también compara esta experiencia con su viaje a la Antártida. La principal diferencia está en la época del año: la Antártida se visita durante el invierno del hemisferio norte y el Ártico durante el verano. En la Antártida destaca una fauna más abundante y visible, especialmente los pingüinos, mientras que en el Ártico predominan los osos polares y la búsqueda de animales y sus huellas. «En resumen, y en cuanto a animales, pingüinos en la Antártida y osos polares en el Ártico». Tras ambas experiencias, Eva Miquel se queda «con la sensación» de haber estado en dos de los lugares más extraordinarios y frágiles del planeta y de regresar con la responsabilidad de protegerlos.

Escucha el audio completo de este viaje al Ártico de Eva Miquel en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Lorena Pérez Mansillas en su edición estival.