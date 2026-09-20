Dublín, Joyce, Swift y las rutas de escritores

El 28 de octubre se cumplen 300 años de la publicación de Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Dublín lleva meses organizando exposiciones dedicadas a la obra y a su autor, un clérigo muy crítico con la sociedad del siglo XVIII. La novela satírica sobre un hombre que llega a un país de seres diminutos no fue concebida como un cuento infantil. Durante estos meses, la Biblioteca Marsh, que también tiene 300 años, expone primeras ediciones del libro hasta final de año. En noviembre, además, tiene lugar el Festival del Libro.

La tumba de Jonathan Swift está en el interior de la catedral de San Patricio, en Dublín | Unsplash

Una ruta literaria por Dublín

Para conocer el legado literario de la capital irlandesa hay que recorrer sus calles. La tumba de Jonathan Swift está en la catedral de San Patricio y en Merrion Square se encuentra la estatua de Oscar Wilde, autor de El fantasma de Canterbury y El retrato de Dorian Grey. James Joyce también tiene una presencia destacada. Su novela Ulyses cuenta con su propia ruta y con el Bloomsday, que se celebra en junio. El Museo de la Literatura permite conocer a estos y otros autores a través de un centro moderno e interactivo.

Detalle de la escultura de Oscar Wilde en Merrion Square Park | Pexels

Los pubs de Dublín y la literatura

Para quienes prefieran evitar los museos, Dublín ofrece otra forma de acercarse a su tradición literaria: una ruta por sus pubs. Como explica Sandra Martín, los escritores han buscado inspiración en tabernas y cafés, y en Irlanda también en los pubs. Uno de los más conocidos dentro de esta tradición literaria es Davy Byrnes, al que acudía con frecuencia James Joyce.

Dublín, una ciudad para leer | Pexels

De Wexford a las islas Aran

Fuera de Dublín, el condado de Wexford es la cuna de Colm Toibin, autor de Brooklyn, novela de 2009 que fue trasladada al cine. La historia cuenta la migración de una joven irlandesa a Estados Unidos desde su pequeño pueblo y la película muestra paisajes de la zona. Para continuar la ruta literaria por Irlanda, el recorrido se dirige hacia el oeste, siguiendo el sol. Las islas Aran, el condado de Sligo, los acantilados de Moher y las turberas de Connemara fueron lugares frecuentados por escritores que buscaban la esencia de Irlanda. El Premio Nobel William Butler Yeats, nacido cerca de Dublín, se trasladó a vivir cerca de Galway, a la casa de sus abuelos, y llegó a comprar un castillo. La costa oeste de Irlanda se puede recorrer por una carretera que bordea acantilados y atraviesa pueblos que conservan tradiciones y lengua gaélica. Una de las paradas literarias son las islas Aran, escenario de la película Almas en pena de Inisherin, con Colin Farrell. Sus prados batidos por el viento y sus caminos encajados entre muros de piedra inspiraron algunos de los poemas más famosos y bellos de John Millington Synge a finales del siglo XIX. Para acercarse a la literatura irlandesa actual, Sandra Martín recomienda leer a Colm Toibin y Sally Rooney, autora de Gente Normal, además de reservar un viaje en noviembre para acudir al Festival del Libro de Dublín y conocer el panorama literario irlandés.

Islas Aran, Irlanda | Pexels

Puedes escuchar el audio completo de este reportaje de Sandra Martín en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.