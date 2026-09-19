Francisco Salado: "Queremos que quien haya venido a Ronda tenga un motivo para repetir"

Carles Lamelo ha entrevistado en 'Onda viajera' a Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, durante la edición especial del programa emitida desde el Convento de Santo Domingo de Ronda. Una conversación que ha permitido recorrer algunos de los principales atractivos de la Serranía y conocer las iniciativas con las que Málaga busca seguir impulsando el turismo de interior.

Uno de los protagonistas de la conversación ha sido el Desfiladero del Tajo, una nueva forma de contemplar uno de los grandes símbolos de Ronda. Salado ha destacado que este recorrido permite descubrir el Puente Nuevo desde otra perspectiva y disfrutar del entorno con una sensación de tranquilidad muy diferente a la que se experimenta desde la parte alta de la ciudad.

Para el presidente de la Diputación, incorporar nuevas experiencias es fundamental para conseguir que quienes ya conocen Ronda encuentren razones para regresar. "Queremos que quien haya venido a Ronda tenga un motivo para repetir y buscar esa nueva experiencia que es el Desfiladero del Tajo", ha explicado durante la entrevista.

Ronda, Málaga | Turismo y Planificación Costa del Sol

Nuevas experiencias para impulsar el turismo de interior

El Desfiladero del Tajo no es la única apuesta por ampliar la oferta turística de la provincia. Salado ha recordado también las novedades incorporadas al Caminito del Rey, entre ellas su puente colgante, y otras actuaciones que buscan generar nuevos atractivos en los municipios del interior. Según ha defendido, los destinos necesitan innovar y desarrollar nuevas iniciativas para continuar siendo competitivos.

Salado ha vinculado estas actuaciones al crecimiento que está experimentando el turismo de interior en Málaga. Según los datos aportados durante la entrevista, la provincia dispone ya de unas 70.000 plazas entre establecimientos hoteleros y casas rurales y el interior recibió el pasado año cerca de 1,5 millones de turistas, con un crecimiento próximo al 4%. El presidente de la Diputación ha situado en torno a 20.000 los empleos vinculados a esta actividad y en cerca de 1.900 millones de euros su impacto económico.

Ese crecimiento, ha señalado, tiene también una dimensión social: contribuir a mantener vivos los municipios y combatir la despoblación. Junto al potente sector agroalimentario del interior malagueño, Salado considera que el turismo puede ayudar a consolidar actividad económica y población en estas localidades.

De la Cueva del Gato a la ruta de los viajeros románticos

La conversación ha dejado también espacio para el turismo de aventura. El propio Salado ha recordado su experiencia recorriendo durante siete horas la Cueva del Gato, una actividad que incluye rápel, tramos a nado por aguas subterráneas y zonas de gran exigencia física. Una experiencia que, ha advertido, debe realizarse con los permisos correspondientes y acompañado por espeleólogos expertos.

Otro de los proyectos abordados ha sido la recuperación del recorrido seguido por los viajeros románticos del siglo XIX. Salado ha explicado que se trabaja en acondicionar un itinerario de cerca de 200 kilómetros entre Gibraltar y Ronda para poder recorrerlo a pie, en bicicleta e incluso a caballo. El proyecto pretende recuperar aquella histórica puerta de entrada a la Serranía y conectar diferentes municipios del territorio.

La entrevista ha servido para dibujar una provincia que busca complementar la conocida oferta de la Costa del Sol con experiencias en sus comarcas interiores. Naturaleza, patrimonio, gastronomía, turismo activo y tradiciones populares forman parte de una propuesta en la que Ronda ejerce como uno de los principales puntos de conexión de toda su serranía.

Con el patrocinio de Turismo y Planificación Costa del Sol y la colaboración del Ayuntamiento de Ronda.