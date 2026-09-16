'Onda viajera' pone rumbo a Ronda para descubrir el patrimonio y la riqueza natural de su serranía

Este sábado 19 de septiembre, a partir de las 12.00h, Carles Lamelo y todo el equipo de 'Onda viajera' estarán en directo desde el Convento de Santo Domingo de Ronda, en una edición especial que permitirá descubrir una de las ciudades más emblemáticas de la provincia de Málaga y adentrarse en la riqueza de toda su serranía.

Ronda reúne un extraordinario legado histórico y monumental en un entorno marcado por el Tajo y el Puente Nuevo, dos de las imágenes más reconocibles de la ciudad. A ese patrimonio se suma una ubicación privilegiada entre sierras y espacios naturales que convierten al municipio y su comarca en un destino especialmente atractivo para quienes buscan combinar cultura, naturaleza y turismo de interior.

Un destino entre historia y naturaleza

El programa recorrerá los atractivos de Ronda y su serranía, un territorio caracterizado por la variedad de sus paisajes, ecosistemas y formaciones geológicas. En su entorno se encuentran algunos de los espacios naturales protegidos más destacados de Andalucía, como el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja.

Desde uno de los edificios históricos de la ciudad, el Convento de Santo Domingo, 'Onda viajera' acercará a los oyentes la historia, el patrimonio y los paisajes de este territorio, además de poner el foco en el papel del turismo como uno de los grandes motores de la provincia de Málaga.

Durante esta edición especial, Carles Lamelo hablará con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, para analizar los atractivos turísticos de la provincia y las oportunidades que ofrece un destino con propuestas que van desde el litoral hasta el interior y sus espacios naturales.

Ronda, Málaga | Turismo y Planificación Costa del Sol

'Onda viajera', en directo desde Ronda

Este sábado, 'Onda viajera' invita a descubrir Ronda de 12.00 a 14.00h desde el Convento de Santo Domingo de Ronda, con Carles Lamelo y todo el equipo del programa.

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, nuestra web y la app, y en nuestro canal de YouTube https://www.youtube.com/@ondacero.

Con el patrocinio de Turismo y Planificación Costa del Sol y la colaboración del Ayuntamiento de Ronda.