Onda viajera se desplaza a Mallorca para descubrir la Serra de Tramuntana desde el Santuario de Lluc

Mallorca recibe este sábado 12 de septiembre a 'Onda Viajera' en una edición especial desde uno de los enclaves más emblemáticos de la isla. El programa de viajes de Onda Cero, presentado por Carles Lamelo, se desplaza hasta el Santuario de Lluc para adentrarse en la Serra de Tramuntana, un tesoro natural y paisajístico reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El programa especial comienza a las 12:00 horas desde el magestuoso Santuario de Lluc, situado en el municipio de Escorca, en plena Serra de Tramuntana.

Durante dos horas, 'Onda Viajera' nos acerca a este entorno privilegiado de Mallorca y nos permite conocer mejor el valor natural y paisajístico de la Serra de Tramuntana, uno de los grandes tesoros de la isla y un territorio reconocido internacionalmente por su excepcional paisaje cultural.

Carles Lamelo conversará con Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, y Toni Solivellas, alcalde de Escorca y director del Consorci Serra de Tramuntana, para adentrarnos en esta preciosa tierra y descubrir sus rincones más característicos.

También contaremos con la presencia de un representante de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB), que será Miquel Rosselló, director general de Turismo del Govern de les Illes Balears.

Serra de Tramuntana: un paisaje único

La Serra de Tramuntana se extiende por la costa noroccidental de Mallorca y ofrece un paisaje en el que se combinan montañas, bosques, caminos empedrados y espectaculares rincones naturales. En su interior, Escorca destaca por la belleza de sus paisajes y por albergar algunas de las cumbres más altas de Mallorca, entre ellas el Puig Major. El municipio reúne además lugares tan conocidos como el Torrent de Pareis y Sa Calobra.

La salida de 'Onda Viajera' a Mallorca nos permite adentrarnos en un territorio marcado por la montaña, la naturaleza y el patrimonio, con el Santuario de Lluc como punto de partida para descubrir algunos de los valores que convierten a la Serra de Tramuntana en uno de los paisajes más admirados del Mediterráneo.

La emisión especial cuenta con el apoyo del Consell de Mallorca, la Fundación Turismo Responsable de Mallorca, el Consorcio Serra de Tramuntana y la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB).

Este sábado a partir de las 12:00 horas, Carles Lamelo y todo el equipo de 'Onda Viajera' nos llevan de ruta sonora por Mallorca para acercarnos a uno de los destinos más completos del Mediterráneo y descubrir algunos de los rincones que hacen de la Serra de Tramuntana un lugar único.

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, nuestra web, la app y nuestro canal de YouTube.