Ángel Martínez: "Ahora bajamos a las entrañas de la ciudad y descubrimos el corazón de Ronda"

El Tajo de Ronda ofrece desde hace apenas unos días una nueva forma de descubrir uno de los paisajes más reconocibles de Andalucía. Carles Lamelo ha recorrido en 'Onda viajera' el recién estrenado Desfiladero del Tajo de la mano de Ángel Martínez, concejal de Turismo de Ronda y responsable de la empresa municipal Turismo de Ronda, encargada de gestionar este nuevo espacio.

Hasta ahora, rondeños y visitantes estaban acostumbrados a contemplar la garganta desde la parte alta de la ciudad. El nuevo recorrido permite hacer justamente lo contrario: adentrarse en el Tajo y pasar por debajo del Puente Nuevo, descubriendo el monumento y el entorno natural desde una perspectiva diferente. "Nos faltaba verla desde abajo. Con este proyecto mostramos el entorno natural de la ciudad desde sus entrañas", ha explicado Martínez.

El camino discurre junto al río y permite alejarse en apenas unos minutos del bullicio del casco histórico. Cernícalos, búhos reales y águilas forman parte, según ha relatado Martínez, de un paisaje dominado por el sonido del agua y de las aves. "Ahora bajamos a las entrañas de la ciudad y descubrimos el corazón de Ronda", ha resumido el concejal durante su conversación con Carles Lamelo.

Ronda, Málaga | Turismo y Planificación Costa del Sol

Un recorrido integrado en la roca del Tajo

La construcción de esta nueva pasarela ha requerido la participación de obreros alpinistas, que se han descolgado por la cornisa para instalar los anclajes. Martínez ha explicado que el proyecto se ha concebido para proteger el entorno: la estructura se ha instalado de manera que, si en algún momento tuviera que desmontarse, no quedara huella en la roca.

Esta segunda fase completa una primera actuación inaugurada en 2024, cuando se hizo accesible un sendero natural ya existente. Ahora, el nuevo trazado abre al público una zona del Tajo que hasta el momento estaba al alcance principalmente de quienes practicaban actividades de turismo activo.

El recorrido suma además patrimonio cultural al atractivo natural. Su salida conduce hasta los Baños Árabes, que Martínez ha definido como los mejor conservados de la Península. Una combinación que permite enlazar en una misma visita la historia de las diferentes civilizaciones que han dejado su huella en Ronda con el extraordinario paisaje que rodea la ciudad.

Una Ronda diferente cuando cae la noche

Ronda prepara además otra transformación de uno de sus grandes símbolos. El Ayuntamiento trabaja en la iluminación artística del Puente Nuevo y de la ciudad para ofrecer una experiencia distinta durante la noche y poner en valor detalles arquitectónicos que pasan más desapercibidos con la iluminación actual.

El objetivo está también relacionado con uno de los retos turísticos de la ciudad: conseguir que el viajero se quede a dormir. "Si vienes a Ronda y no te has quedado a dormir y no has paseado por su casco histórico, no has visto Ronda en todo su esplendor", ha señalado Martínez. La nueva iluminación cuenta, según ha explicado durante la entrevista, con la participación de Fundación Endesa y permitirá reducir tanto el consumo energético como las emisiones de CO2.

Esa apuesta por prolongar la estancia se extiende al turismo activo. Con motivo del Día Mundial del Turismo, Ronda ha preparado propuestas como una tirolina sobre el Tajo, un puente tibetano y vías ferratas nocturnas. A ello se suma el tirón de acontecimientos consolidados como los 101 kilómetros de la Legión, que reúnen, según Martínez, a cerca de 10.000 participantes y permiten recorrer buena parte de la Serranía.

Para el concejal de Turismo, la suma de patrimonio, naturaleza, gastronomía y actividades de ocio permite plantear Ronda como algo más que una visita de unas horas. "Ronda es un destino que no se ve en tres horas ni en cinco horas. Un plan de fin de semana largo es un plan espectacular", ha defendido en 'Onda viajera'.

Con el patrocinio de Turismo y Planificación Costa del Sol y la colaboración del Ayuntamiento de Ronda.