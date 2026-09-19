'Onda viajera' descubre Ronda y su serranía: naturaleza, patrimonio, gastronomía y turismo de aventura

'Onda viajera' ha puesto rumbo este sábado a Ronda para emitir un programa especial desde la capilla del Convento de Santo Domingo. Carles Lamelo ha iniciado un recorrido por una ciudad y una serranía en las que el patrimonio histórico convive con un extraordinario entorno natural.

La primera parada ha llevado a la montaña. Rafa Guerrero, dueño y guía de Mobaryc, ha mostrado cómo descubrir este territorio a través de sus barrancos y cuevas, mientras que Enrique Domínguez Uceta ha recorrido el Valle del Genal y la Serranía de Ronda en otoño.

Ronda, Málaga | Turismo y Planificación Costa del Sol

El viaje ha continuado después lejos de Málaga. 'Onda viajera' ha puesto rumbo a Nueva Delhi, en India, y Milán, mientras Pablo Mérida ha llevado a los oyentes hasta Alaska a través de En el corazón de la bestia, la nueva película de Brad Pitt. Irene González ha completado la primera parte del programa descubriendo Bath, en Reino Unido.

Francisco Salado: nuevas experiencias para descubrir el interior de Málaga

Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, ha analizado con Carles Lamelo el crecimiento del turismo de interior y algunas de las nuevas experiencias que ofrece la provincia. Entre ellas destaca el recién estrenado Desfiladero del Tajo, que permite contemplar el Puente Nuevo desde una perspectiva diferente. Para Salado, incorporar nuevos atractivos permite ofrecer razones para regresar a quienes ya conocen Ronda: "Queremos que quien haya venido a Ronda tenga un motivo para repetir y buscar esa nueva experiencia que es el Desfiladero del Tajo".

El presidente de la Diputación ha explicado que el interior malagueño recibió el pasado año cerca de 1,5 millones de turistas y dispone ya de unas 70.000 plazas de alojamiento. Según los datos aportados por Salado, esta actividad genera alrededor de 20.000 empleos y un impacto económico cercano a los 1.900 millones de euros. La conversación también ha recorrido el Caminito del Rey, la Cueva del Gato y el proyecto para recuperar el camino seguido por los viajeros románticos entre Gibraltar y Ronda.

Ángel Martínez: una nueva mirada al corazón de Ronda

En la segunda hora, Ángel Martínez, concejal de Turismo de Ronda y responsable de la empresa municipal Turismo de Ronda, ha llevado a los oyentes hasta el nuevo Desfiladero del Tajo. La pasarela permite bajar al interior de la garganta y caminar bajo el Puente Nuevo, mostrando una perspectiva hasta ahora desconocida para buena parte de rondeños y visitantes. El recorrido termina además junto a los Baños Árabes, combinando en una misma experiencia patrimonio natural y cultural. "Ahora bajamos a las entrañas de la ciudad y descubrimos el corazón de Ronda", ha explicado Martínez.

Martínez también ha avanzado los planes para la iluminación artística de Ronda y del Puente Nuevo, una iniciativa con la que se pretende ofrecer una imagen diferente de la ciudad cuando cae la noche y favorecer las pernoctaciones. A esta estrategia se suman propuestas de turismo activo, como tirolinas, vías ferratas nocturnas y un puente tibetano, además de citas consolidadas como los 101 kilómetros de la Legión. "Ronda es un destino que no se ve en tres horas ni en cinco horas. Un plan de fin de semana largo es un plan espectacular", ha defendido.

Gastronomía rondeña y nuevos destinos para completar el viaje

La gastronomía también ha formado parte de esta ruta por Ronda. Miguel Herrera, cocinero y fundador de la escuela de cocina inclusiva y solidaria El Golimbreo, ha acercado a los oyentes a la cocina local y a los sabores vinculados a este territorio.

Desde Ronda, el programa ha vuelto después a cruzar fronteras. La ruta de 'Onda viajera' ha atravesado el Atlántico para llegar hasta Sonoma, en California, antes de terminar en Costa Rica, otro destino que el programa ha recorrido a través de su vinculación con el mundo del cine.

Naturaleza, patrimonio, turismo activo, gastronomía y grandes viajes han marcado así una edición de 'Onda viajera' desde Ronda, con la Serranía como punto de partida para seguir descubriendo destinos dentro y fuera de España.

Con el patrocinio de Turismo y Planificación Costa del Sol y la colaboración del Ayuntamiento de Ronda.