Ronda y el cine: de Carmen y los bandoleros a Orson Welles

La primera Ronda que se dio a conocer a través del cine, recuerda Pablo Mérida, fue la más típica y folclórica, asociada a una imagen romántica de leyendas y bandoleros. Entre los ejemplos más destacados están las distintas versiones de la historia de Carmen que rodaron escenas en la ciudad: la producción francesa de Raquel Meyer de 1926, la protagonizada por Imperio Argentina en 1937 y Carmen, la de Ronda, de 1959. En esta última, ambientada durante la Guerra de la Independencia, Jorge Mistral interpretaba a un bandolero y Maurice Ronet al oficial del ejército invasor. Ambos estaban enamorados de Carmen, interpretada por Sara Montiel.

Los viajeros románticos siguen las huellas de los bandoleros en Ronda | Pexels

Ronda, ciudad de bandoleros en el cine y la televisión

La imagen de Ronda como cuna histórica del bandolerismo en España también se consolidó con otras producciones. Entre ellas destaca Amanecer en puerta Oscura, con Paco Rabal interpretando a un bandolero, una película de José María Forqué que obtuvo el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín en 1957. También pasó por Ronda uno de los bandoleros más conocidos de la televisión: Curro Jiménez, protagonista de la inolvidable serie de Televisión Española interpretada por Sancho Gracia.

Ronda es una joya para el cine | Pexels

Ronda como escenario del cine internacional

La relación de Ronda con el cine y la televisión se internacionalizó, entre otros motivos, gracias a eventos como la Bienal de Cine Científico, que comenzó a celebrarse en los años setenta para premiar y difundir la producción audiovisual sobre ciencia y tecnología. Con el tiempo, Ronda se convirtió en escenario de cine internacional. Entre las producciones más recientes mencionadas está el thriller de acción Shelter, el protector, protagonizado por Jason Statham. También la serie de televisión Las siete esferas, basada en una obra de Agatha Christie, llevó a Ronda a un equipo de artistas y técnicos formado por más de 120 personas.

Orson Welles, tan enamorado de Ronda que reposa ahí | Pixabay

Orson Welles y su vínculo con Ronda

Uno de los vínculos más destacados entre Ronda y el cine fue el que mantuvo la ciudad con Orson Welles. El director de Ciudadano Kane era un enamorado del sur de España y durante una de sus visitas estableció una estrecha amistad con el torero rondeño Antonio Ordóñez. Welles llegó a seguir a Ordóñez por los ruedos con una pequeña cámara para inmortalizar sus faenas. Ambos compartían también largas veladas en la finca El Recreo de San Cayetano, propiedad del torero y situada a pocos kilómetros del casco histórico de Ronda. El cineasta eligió este lugar para descansar eternamente. Tras su muerte, el 10 de octubre de 1985, sus cenizas fueron depositadas el 7 de mayo de 1987 en un pozo seco de la finca de Ordóñez. Allí figura la inscripción: «Ronda al maestro de maestros. Ronda la ciudad que él eligió». Desde 1996, Orson Welles es Hijo Adoptivo de la ciudad de Ronda, donde también cuenta con un monumento con un busto de bronce en el paseo de Blas Infante.

Plaza de toros de Ronda | Pexels

Puedes escuchar el audio completo de este reportaje de Pablo Mérida en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.