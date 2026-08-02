Fernando Tejero, ante su debut en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con Cómicos de Roma: "Éste es el personaje que yo buscaba para ir a Mérida".

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que comenzó el 3 de julio, encara el mes de agosto con una elevada respuesta del público. Según su director, Jesús Cimarro, La comedia de la olla está colgando el cartel de completo durante todas sus funciones. "Estamos hablando de casi 3.300 personas diarias viendo una comedia en un teatro romano", señala Cimarro, que añade que alrededor de 16.000 espectadores asistirán a las cinco representaciones de la obra. Para el director, esta respuesta demuestra que "la gente tiene ganas de comedia, de tragedia". Cabe destacar, además, que el festival también mantiene sus extensiones en otros espacios de Extremadura y Madrid con el objetivo de acercar el teatro grecolatino a nuevos públicos.

Fernando Tejero debuta en el Teatro Romano de Mérida

Uno de los estrenos más destacados de la programación es Cómicos de Roma, que supondrá el debut de Fernando Tejero en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Lo hará sobre el escenario del Teatro Romano de Mérida. El actor reconoce que afronta este estreno con "mucha responsabilidad, con muchas ganas, con miedo también", una mezcla de emociones que considera necesaria para afrontar una función que requiere "mucha energía". Fernando Tejero explica que llevaba tiempo deseando participar en el festival y que el proyecto llegó de forma inesperada. Tras leer el texto de David Mamet, tuvo claro que Cómicos de Roma era la obra que estaba esperando: "Éste es el personaje que yo buscaba para ir a Mérida".

Cómicos de Roma | Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida

Una comedia sobre el oficio de actor

En Cómicos de Roma, Fernando Tejero interpreta a Strabo, un actor que dirige una compañía teatral y que atraviesa un momento difícil después de haber sido una figura reconocida. El personaje continúa luchando por mantener viva su profesión mientras intenta sacar adelante a su compañía. Según explica el propio actor, "la función es un vodevil, es una función muy divertida, muy rápida, es una farsa", aunque también incorpora momentos de reflexión. Para Tejero, la obra constituye "un homenaje al mundo actoral brutal" y muestra el compromiso de quienes continúan defendiendo su profesión incluso en las etapas más complicadas.

Mérida, un festival con nuevos lenguajes escénicos y público más joven

Por su parte, el director del festival, Jesús Cimarro, destaca que, desde que asumió la dirección del festival hace quince años, la programación se ha abierto a otros formatos además del teatro clásico: "Tenía muy claro que no sólo tenía que haber teatro, sino que había que abrirse a la ópera, a la danza, al musical". El director también subraya la evolución del perfil del público. Según indica, la edad media de los asistentes ha pasado de 64 años a 43 años, incorporando a nuevas generaciones interesadas en el teatro clásico. Público que puede disfrutar tambien de representaciones en otros escenarios de Mérida, actividades familiares, pasacalles, exposiciones y espectáculos accesibles para personas con distintas capacidades.

La final del Mundial también se vivió en el Teatro Romano

Durante la entrevista, Jesús Cimarro recuerda cómo se desarrolló la representación de Timón de Atenas el día de la final del Mundial de fútbol y cómo vivieron el momento en que España se adelantaba en el marcador con el tanto que, finalmente, le daría la Copa. El festival retrasó quince minutos el inicio de la función y, tras el gol de España, "se paró la representación y todo el público empezó a aplaudir y volvieron a retomar". Al finalizar la obra, los actores celebraron la victoria junto al público. Cimarro explica que, pese a coincidir con un acontecimiento deportivo de gran seguimiento, alrededor de 1.500 personas asistieron aquella noche al Teatro Romano de Mérida.

Escucha el audio completo de esta entrevista en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h, presentado por Lorena Pérez Mansillas en su edición estival.