Experimento CORONA: ¿Cuánto emociona el eclipse solar total?

El 12 de agosto, un Airbus A321XLR de Iberia surcará los cielos y, por encima de las nubes, a once mil metros de altura, sus pasajeros podrán observar el eclipse solar total. Dado que el vuelo no será convencional, tampoco los pasajeros serán viajeros convencionales: a bordo del sobrevuelo del eclipse irá una expedición científica encabezada por el doctor Miquel Serra-Ricart. La misión de este astrofísico y de sus tres compañeros científicos será realizar cuatro experimentos a bordo y retransmitir el eclipse a once mil metros de altitud para todo el mundo.

Uno de esos experimentos lleva el nombre de CORONA, acrónimo de Comportamiento y Respuesta Observados en Navegación Aérea. Este estudio busca responder qué ocurre en las personas cuando viven un espectáculo de estas características. "Lo que intenta CORONA en ese sentido es ver, efectivamente, qué emociones va a movilizar ese eclipse, tanto en la totalidad como en la parcialidad, en tierra y en vuelo", explica el coordinador del experimento, Carlos Javier Rodríguez. El experimento analizará tanto la dimensión individual como la colectiva. Según el investigador, se estudiará si el asombro, la admiración y el sobrecogimiento pueden traducirse también en determinados comportamientos.

CORONA preguntará antes y después del eclipse, para medir con parámetros científicos las emociones que provoca | Proyecto CORONA

Una herramienta gratuita y anónima para participar

CORONA permitirá participar a los ciudadanos a través de una herramienta gratuita y anónima. La aplicación diferenciará inicialmente entre quienes observen el eclipse desde tierra y quienes lo hagan desde el avión. En el caso de los observadores terrestres, el sistema preguntará dónde se encuentran para determinar si están dentro de la zona de totalidad o en una zona de parcialidad. El estudio incluye preguntas antes y después del eclipse y un cuestionario posterior. Durante el momento de máxima atención al fenómeno, la aplicación entrará en lo que el equipo denomina un "oasis solar", para que los participantes no tengan que responder preguntas y puedan concentrarse en observar el eclipse.

La herramienta CORONA instará a los participantes en el experimento a concentrarse durante el eclipse solar total | Proyecto CORONA

Rodríguez considera que el estudio puede permitir comparar la respuesta emocional ante el eclipse con la generada por otros fenómenos colectivos. "Estamos convencidos que vamos a sacar cosas tan interesantes como un eclipse puede mover las mismas emociones que un concierto de tu grupo preferido o por ejemplo la final del Mundial", señala.

A bordo de un avión de Iberia | Lorena Pérez Mansillas

El vuelo de Iberia buscará prolongar la totalidad

El Airbus A321XLR partirá de Barajas y se dirigirá hacia el norte para buscar la franja de totalidad. El recorrido formará un "hipódromo", una trayectoria calculada para que el avión pueda acompañar durante el máximo tiempo posible el cono de sombra. Según Rodríguez, la duración de la totalidad desde el avión podría superar los dos minutos, frente al tiempo disponible desde tierra, que dependerá de la ubicación. El cálculo del equipo apunta a que el vuelo podría "arañar" unos 20-25 segundos adicionales al eclipse. El avión contará además con una distribución específica de pasajeros para facilitar la observación. "Va a medio pasaje, es decir, en la ventanilla donde no se ve el eclipse no hay pasajeros", explica.

Cuatro experimentos científicos a bordo

CORONA será uno de los cuatro estudios desarrollados durante el sobrevuelo. Otro analizará la morfología de la corona solar y su relación con la actividad del Sol. Un tercer experimento utilizará cámaras de gran campo y un sistema de visión de 360 grados para observar el entorno solar y tratar de captar las Perseidas durante el eclipse. El cuarto estará relacionado con la retransmisión en directo del fenómeno desde el avión, a 11.000 metros de altitud a través de sky-live.tv mediante los satélites Starlink. Rodríguez destaca que todavía existen elementos que solo podrán comprobarse durante la experiencia, como la posibilidad de observar el cono de sombra de la Luna desde el avión o el tiempo exacto que se conseguirá prolongar la totalidad.

Corona solar | Pexels

Participación ciudadana durante el eclipse

El investigador anima a quienes observen el eclipse desde tierra a participar en CORONA y completar los cuestionarios posteriores. La finalidad será comparar las emociones experimentadas en distintos puntos y condiciones de observación. "Espero que, como vais a estar en distintos sitios, participéis en Corona y luego comparamos vuestras emociones, cómo han sido, lo diferente y lo que puede llegar un poco a movilizar en el ser humano", concluye Rodríguez.

Escucha el audio de la entrevista completa en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h], presentado por Lorena Pérez Mansillas en su edición estival.