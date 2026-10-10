Microbiota intestinal en perros y gatos: qué es, cómo influye en su salud y para qué sirven los postbióticos

¿Qué es la microbiota intestinal y por qué es tan importante?

El intestino de nuestros perros y gatos alberga una comunidad de microorganismos conocida como microbiota intestinal. Lejos de limitarse a participar en la digestión de los alimentos, esta comunidad interviene en diferentes procesos relacionados con el metabolismo, la función de barrera intestinal y el sistema inmunitario.

Cuando su composición o funcionamiento se alteran, puede producirse lo que conocemos como disbiosis intestinal, un desequilibrio que puede aparecer asociado a diferentes problemas digestivos y enfermedades.

Para profundizar en este tema, el veterinario Carlos Rodríguez conversa con Román Shepityak, cofundador y responsable de Desarrollo de Negocios de Petbióticos, y Olga García Sastre, directora del Centro Veterinario Ceres, situado en el distrito madrileño de Usera.

Olga García Sastre es especialista en medicina y cirugía de pequeños animales, magíster en Clínica Hospitalaria por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con formación de posgrado en etología clínica y bienestar animal por la Universidad de Zaragoza.

¿Qué situaciones pueden alterar la microbiota de perros y gatos?

La microbiota intestinal es un ecosistema dinámico que puede verse afectado por diferentes factores, entre ellos los cambios de alimentación, determinadas enfermedades, situaciones de estrés y algunos tratamientos farmacológicos.

Los antibióticos, por ejemplo, pueden modificar las poblaciones bacterianas intestinales, aunque su impacto depende del medicamento utilizado, la duración del tratamiento y las características de cada animal.

Por eso, ante síntomas como diarreas recurrentes, vómitos persistentes o alteraciones digestivas, resulta importante buscar la causa con ayuda del veterinario y no limitarse a administrar productos destinados a favorecer el equilibrio intestinal.

Probióticos, prebióticos y postbióticos: ¿en qué se diferencian?

Aunque sus nombres resultan similares, no significan lo mismo y sus mecanismos de acción son diferentes.

Los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, pueden proporcionar beneficios para la salud del huésped.

Los prebióticos son sustancias que determinados microorganismos del organismo utilizan de forma selectiva y que pueden aportar un beneficio para la salud.

Por su parte, los postbióticos son preparaciones de microorganismos inanimados o de sus componentes que, cuando cuentan con la evidencia correspondiente, pueden aportar beneficios para la salud.

Una de sus particularidades es que no necesitan contener bacterias vivas, lo que los diferencia de los probióticos y permite desarrollar formulaciones con características de conservación y administración distintas.

FORTEBIÓTICOS PLUS: la nueva fórmula postbiótica de Petbióticos

Durante la entrevista también conocemos FORTEBIÓTICOS PLUS, la nueva fórmula desarrollada por Petbióticos como apoyo nutricional para perros y gatos.

Según explica la compañía, esta evolución de su tecnología postbiótica incorpora componentes derivados de tres cepas bacterianas diferentes:

Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri y Lacticaseibacillus paracasei.

La combinación busca ampliar la diversidad de componentes bacterianos y sustancias derivadas del proceso de fermentación.

Entre los compuestos presentes en la formulación se encuentran los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) y la reuterina.

Los AGCC, como el acetato, el propionato y el butirato, participan en diferentes procesos del ecosistema intestinal y están relacionados con el metabolismo y el mantenimiento de la barrera intestinal.

La reuterina es un compuesto producido por determinadas cepas de Lactobacillus reuteri que ha despertado interés científico por su actividad antimicrobiana frente a ciertos microorganismos en condiciones experimentales.

Un nuevo formato en gotas para facilitar su administración

FORTEBIÓTICOS PLUS se presenta en un formato de ampolla de 5 ml que contiene aproximadamente 100 gotas.

La pauta indicada por el fabricante es de una gota por cada kilogramo de peso corporal al día, lo que permite adaptar la cantidad administrada al tamaño del perro o del gato.

Petbióticos señala que el nuevo envase está diseñado para favorecer la estabilidad y conservación de la fórmula, con una vida útil declarada de 36 meses.

¿Cuándo puede ser útil un apoyo nutricional para la microbiota?

Entre las situaciones para las que Petbióticos propone FORTEBIÓTICOS PLUS se encuentran los cambios de alimentación, los periodos de estrés digestivo, las alteraciones de la microbiota y el acompañamiento nutricional durante o después de determinados tratamientos antibióticos.

Al tratarse de una formulación basada en microorganismos inactivados y componentes derivados de la fermentación, no necesita aportar bacterias vivas.

Sin embargo, es importante recordar que los complementos nutricionales no sustituyen el diagnóstico ni el tratamiento veterinario y que sus posibles beneficios dependen de la composición concreta, la dosis y la evidencia disponible para cada producto.

Una conversación en Como el Perro y el Gato para comprender mejor la microbiota intestinal, su relación con la salud de nuestros perros y gatos y las posibilidades que ofrecen las diferentes estrategias de apoyo nutricional.