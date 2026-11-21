El 16 de marzo de 2020, Pedro falleció a causa de un cáncer en Houston (Texas). Tenía tan solo 46 años y dejaba atrás a su mujer, María Cerezal Flórez, y a sus dos hijos, Hugo y Valeria.

Para María comenzó entonces un proceso especialmente difícil: aprender a vivir sin su marido mientras intentaba ayudar a sus hijos a comprender y afrontar la muerte de su padre.

De aquella experiencia nació «Te receto un perro», un cuento infantil de inspiración autobiográfica que María ha compartido en Como el Perro y el Gato, el programa dirigido y presentado por Carlos Rodríguez en Onda Cero.

Un cuento para hablar de la muerte con los niños

La historia está narrada desde la perspectiva de Hugo, que tenía 12 años cuando falleció su padre. A través de sus palabras, el lector descubre cómo cambia la vida de una familia después de una pérdida tan importante.

El cuento habla de la tristeza, el enfado, las noches en las que cuesta dormir y las preguntas que surgen cuando un niño intenta comprender por qué alguien a quien quiere ya no está.

También aborda uno de los aspectos más difíciles del duelo infantil: el miedo a perder a otro ser querido y la necesidad de comprender que la muerte no significa que desaparezca el amor.

María no pretende ofrecer respuestas sencillas ni esconder el sufrimiento. Su intención es mostrar que los niños necesitan poder expresar lo que sienten y hablar de la pérdida con naturalidad.

Altuve, el perro que llegó ocho meses después

El 21 de noviembre de 2020, ocho meses después de la muerte de Pedro, un pequeño perro tricolor llegó a la familia. Tenía una llamativa cola blanca, parecida a un plumero, y enseguida conquistó a todos.

Decidieron llamarlo Altuve, en recuerdo del jugador de béisbol favorito de Pedro. De esta manera, hasta su nombre mantenía vivo un vínculo con él.

Su llegada no hizo desaparecer la tristeza, pero introdujo algo que la familia necesitaba: compañía, nuevas rutinas, paseos, juegos y momentos de alegría.

En el cuento, Altuve acompaña a los niños cuando lloran, se acerca a ellos y les ofrece ese consuelo silencioso que tantas personas reconocen en sus animales.

Y hay una coincidencia especialmente significativa: María visita nuestro programa el 21 de noviembre de 2026, justo cuando se cumplen seis años de la llegada de Altuve a sus vidas.

Un perro no borra el dolor, pero puede acompañarnos

Uno de los mensajes centrales de «Te receto un perro» es que la compañía de un animal no sustituye a la persona que hemos perdido ni elimina el duelo.

Altuve no llegó para reemplazar a Pedro. Llegó para formar parte de una familia que estaba aprendiendo a vivir de otra manera, ayudándola a recuperar pequeñas parcelas de su vida cotidiana.

El relato también recuerda que los animales tienen sus propias necesidades y deben ser tratados con respeto. Altuve no es un juguete ni una solución milagrosa: es un miembro más de la familia al que también hay que cuidar.

Una historia real con prólogo de Carlos Rodríguez

Carlos Rodríguez, veterinario y presentador de Como el Perro y el Gato, ha escrito el prólogo de esta obra, que aborda desde una perspectiva especialmente cercana la relación entre los animales, los niños y las familias.

Durante la entrevista conocemos a María Cerezal Flórez y la historia que la llevó a escribir este cuento, dirigido tanto a los más pequeños como a los adultos que necesitan acompañarlos en momentos difíciles.

Una historia de pérdida, amor y resiliencia que nos recuerda que un perro no puede devolvernos a quien hemos perdido, pero sí puede acompañarnos mientras aprendemos a vivir con su ausencia.