Todos los ganadores del Nobel de la Paz de los últimos años: cómo se eligen y cuáles fueron sus logros

Según la Real Academia Española, la paz es la situación y relación mutua de quienes no están en guerra o, según la segunda definición, la pública tranquilidad y quietud de los Estados, en contraposición a la guerra o a la turbulencia. Todo el mundo sabe lo que significa, y lo difícil que es a veces llegar a ella. Y en ese camino hacia la paz, hay personas u organizaciones que dan pasos más grandes y significativos. Y para reconocer esas contribuciones, existe el Premio Nobel de la Paz.

Cada año, el Comité Noruego del Nobel reconoce este premio a personas u organizaciones que han contribuido de forma destacada a la paz, los derechos humanos o la cooperación internacional. En la última década, los galardonados han sido muy diversos: presidentes, médicos, periodistas o asociaciones civiles. Pero todos comparten un mismo hilo conductor, su gran esfuerzo por mejorar el mundo en contextos de conflicto, represión o desigualdad.

Cómo se eligen

El Premio Nobel de la Paz lo concede cada año el Comité Noruego del Nobel, formado por cinco miembros elegidos por el Parlamento de Noruega. Ellos son los encargados de revisar las cientos de candidaturas que llegan de todo el mundo: pueden proponer candidatos jefes de Estado, académicos, parlamentarios, organizaciones internacionales o antiguos ganadores.

Tras meses de deliberaciones secretas, el comité elige a la persona u organización que, a su juicio, ha contribuido de manera más significativa a la paz, la reconciliación o los derechos humanos. El proceso es completamente confidencial y las listas de nominados se mantienen en secreto durante 50 años.

2015: el diálogo que salvó a Túnez

En 2015, el Nobel fue para el Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que logró evitar el colapso democrático tras la Primavera Árabe. En un momento de enorme tensión política y violencia, estas entidades consiguieron sentar a las partes a dialogar y pactar una nueva Constitución. Su trabajo se convirtió en un símbolo del poder de la negociación civil frente a la violencia.

Los premios Nobel de la Paz 2015 Abdessattar Ben Moussa, Wided Bouchamaoui, Mohamed Fadhel Mahfoudh y Houcine Abbassi del Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez | Getty

2016: el fin de medio siglo de guerra

El entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos recibió el premio en 2016 por sus esfuerzos para acabar con más de 50 años de conflicto armado con las FARC. Aunque el acuerdo de paz fue muy polémico y su implementación ha tenido altibajos, el galardón reconoció el valor político y humano de apostar por la reconciliación.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, interviene en la ceremonia del Foro de la Nueva Economía 2016 en el Teatro Real el 14 de diciembre de 2016 en Madrid, España. | Getty

2017: contra las armas nucleares

En 2017, la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) fue reconocida por impulsar el tratado que prohíbe estas armas en Naciones Unidas. La organización movilizó a cientos de ONG y a la opinión pública mundial para poner el foco en las consecuencias humanitarias de un posible ataque nuclear.

Un participante con un cartel en la protesta. Activistas del grupo de acción directa Rise and Resist, con sede en Nueva York, y la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) | Getty

2018: contra la violencia sexual en guerras

El ginecólogo congoleño Denis Mukwege y la activista yazidí Nadia Murad compartieron el Nobel en 2018 por su lucha contra el uso de la violencia sexual como arma de guerra. Mukwege ha tratado a miles de mujeres víctimas de violaciones en la República Democrática del Congo, y Murad, superviviente del Estado Islámico, se convirtió en una voz global contra la impunidad de estos crímenes.

El Dr. Denis Mukwege y Nadia Murad posan en el escenario tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2018 en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega | Getty

2019: la paz que unió Etiopía y Eritrea

El primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali fue galardonado en 2019 por promover la paz con la vecina Eritrea, poniendo fin a décadas de enfrentamiento. Sin embargo, el estallido posterior de la guerra en la región del Tigray empañó su imagen y dejó en evidencia la fragilidad de aquella reconciliación.

El Primer Ministro de Etiopía y Premio Nobel de la Paz 2019, Abiy Ahmed Ali, miembro del comité noruego del Premio Nobel de la Paz, Henrik Syse, se retira tras la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2019 | Getty

2020: el combate contra el hambre

En plena pandemia, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP) recibió el Nobel de la Paz por su trabajo en la lucha contra el hambre y por ayudar a millones de personas en zonas de guerra o desastre. El comité subrayó que la seguridad alimentaria es también una herramienta de paz.

Vista general de la sede del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Roma, en el Parque de los Tres Médici, el 9 de octubre de 2020. El Premio Nobel de la Paz 2020 fue otorgado al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas por sus esfuerzos para combatir el hambre. | Getty

2021: periodismo libre frente a la represión

Los periodistas Maria Ressa (Filipinas) y Dmitry Muratov (Rusia) fueron premiados por su defensa de la libertad de prensa y de expresión. En tiempos de desinformación y ataques a los medios independientes, ambos simbolizan la resistencia del periodismo frente al autoritarismo y la censura.

Dmitrij Muratov y Maria Ressa asisten a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2021 en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2021 | Getty

2022: la sociedad civil frente a la guerra

El 24 de febrero de 2022 comenzó la invasión rusa a Ucrania. Y por eso, el Nobel de 2022 reconoció a tres referentes de los derechos humanos: Ales Bialiatski (Bielorrusia), la ONG rusa Memorial y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania. Todos ellos trabajan por documentar crímenes de guerra, defender a presos políticos y promover los derechos fundamentales en países marcados por la represión y el conflicto.

: Oleksandra Matviichuk, directora del Centro para las Libertades Civiles y Premio Nobel de la Paz 2022, habla tras la obra de teatro "La historia de un hombrecito gris" en la Plaza de la Independencia el 20 de febrero de 2024 en Kiev | Getty

2023: la voz de las mujeres en Irán

La activista iraní Narges Mohammadi, encarcelada por el régimen de Teherán, fue galardonada en 2023 por su lucha por los derechos de las mujeres y la libertad de expresión. Su premio fue interpretado como un apoyo internacional al movimiento feminista iraní y a todas las mujeres que se enfrentan a la represión.

La hija de la activista iraní y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, Kiana Rahmani, y su hijo Ali Rahmani asisten a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2023. | Getty

2024: los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki

El año pasado, en 2024, el Nobel de la Paz fue para Nihon Hidankyo, la asociación japonesa de supervivientes de las bombas atómicas. Desde hace décadas, sus miembros —los llamados hibakusha— cuentan al mundo su experiencia para promover un planeta libre de armas nucleares. Su testimonio, más de 80 años después de la tragedia, sigue siendo una poderosa advertencia.

La activista japonesa Terumi Tanaka asiste a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Nihon Hidankyo (Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómicas y Nucleares) en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2024 | Getty

La variedad de los últimos ganadores del Nobel de la Paz muestran que la idea de "paz" es mucho más amplia de lo que parece. No se trata solo de acabar con las guerras, sino también de defender la libertad, los derechos humanos, la igualdad y la dignidad. Ya sea desde un despacho presidencial, un hospital, una redacción o una prisión. Porque lo importante es, sea de la forma que sea, construir un mundo un poco más justo.

¿Y en 2025?

El Premio Nobel de la Paz de 2025 se anunciará mañana 10 de octubre, a las 11:00 hora de Oslo. Hasta el momento no se conoce públicamente el/la/los galardonado(s). Se sabe que para esta edición se recibieron 338 candidaturas válidas (244 personas y 94 organizaciones) , y que muchos ojos están puestos en grupos de la sociedad civil, activistas o mediadores en conflictos actuales. En los días previos al anuncio, institutos como PRIO han presentado sus listas de candidatos considerados “favoritos”, como las Sudan’s Emergency Response Rooms, que destacan por su acción humanitaria en contextos de guerra.