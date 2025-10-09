¿Puede ganar Donald Trump el nobel de la paz tras conseguir un acuerdo entre Israel y Hamás?

El ganador del Premio Nobel de la Paz de 2025 se anunciará el próximo día 10 de octubre y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se ha autodenominado en más de una ocasión como "el presidente de la paz", se coloca en la palestra después del principio de acuerdo de paz entre Hamás e Israel que permitirá el canje de rehenes israelíes a cambio de presos palestinos, algunos de ellos condenados a cadena perpetua.

A pesar de que no se puede hacer autocandidatura al reconocimiento, Trump ya ha recibido la nominación por parte de distintos líderes políticos. En primer lugar, el Gobierno de Pakistán le propuso para el galardón después de que interviniese en el conflicto con la India. Un mes después sería el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Del mismo modo, en agosto, el primer ministro de Camboya, Hun Manet, hizo lo propio después de la intervención de Trump en el conflicto que mantenían con Tailandia.

¿Cuáles son los criterios para ganar el Premio Nobel de la Paz? ¿Quién y dónde se entrega?

El Comité Noruego del Nobel hará pública su decisión el próximo viernes en una ceremonia que tendrá lugar en la capital del país, Oslo. Según ha especificado la organización en su página web, para la edición de este año han sido nominados 338 candidatos, de los que 244 son personas y 94 organizaciones.

Entre los criterios para ganar este premio se encuentran: la contribución a la resolución de conflictos armados mediante la mediación o logrando acuerdos de paz; la defensa de los derechos humanos en situaciones donde se vulneren; fomentar la democracia y justicia social, como instrumentos para evitar las guerras; impulsar la cooperación internacional frente a retos globales y realizar esfuerzos colectivos que tengan impacto internacional.

Por otra parte, Trump no sería el primer presidente estadounidense en recibir este galardón. Previamente, fueron reconocidos Theodore Roosevelt (1906), Woodrow Wilson (1919), Jimmy Carter (2002) y Barack Obama (2009).

¿Qué acuerdo ha impulsado Trump entre Israel y Gaza?

La pasada semana, el presidente de los Estados Unidos anunció un plan de paz para el conflicto que enfrenta a Hamás e Israel. Este tratado recoge 20 puntos claves, entre los que se encuentran la devolución de los rehenes israelíes que tiene Hamás (vivos o muertos); la puesta en libertad de presos gazatíes; el desarme del grupo terrorista o la implantación de un gobierno tecnocrático en la Franja.

Tras las negociaciones, las cuales comenzaron el pasado lunes, esta madrugada se ha anunciado que ambas partes han llegado a un acuerdo para el cambio de rehenes y presos, así como la retirada de las tropas israelíes de ciertas zonas de Gaza. Lo que sienta un importante precedente para llegar a un acuerdo definitivo que ponga fin a un conflicto que se extiende desde 1947.