Mata a su casera tras asestarle 480 puñaladas: "No había hecho nada, pero me dio un arrebato y la maté"

Hace unos días una mujer de 44 años fue presuntamente asesinada por su inquilino, un hombre de 31 años que le tenía alquilada una habitación en su casa en La Algaba (Sevilla). En las últimas horas hemos conocido el resultado preliminar de la autopsia de esta mujer que recoge que recibió 480 puñaladas por todo el cuerpo.

"Me dio un arrebato y la maté", confesó el presunto asesino en su declaración en la que también reconoció que había consumido hachís y cocaína y que "sufrió un impulso muy grande" que le llevó a cometer el crimen.

Según el informe de la autopsia, el presunto agresor bajó desde su habitación a la cocina, donde cogió un cuchillo con el que presuntamente cometió el asesinato. Fue entonces cuando se dirigió al salón, donde la víctima estaba durmiendo, la despertó y luego la atacó.

El informe recoge también que el presunto asesino la persiguió cuando esta trataba de huir "gritando y pidiendo clemencia, diciéndole que pensara en su hijos". La agarró y la llevó hasta el baño, donde continuó con su crimen llegando a taparle boca para que no pudiera pedir auxilio.

"Quería acabar con ella y no paré hasta lo conseguí", dijo en su declaración, en la que también asegura que paró de apuñalarla cuando ya se dio cuenta de que no tenía signos vitales. Fue entonces cuando "entró en pánico", se cambió de ropa y salió de la casa con intención de suicidarse, aunque "no tuvo valor para hacerlo", recoge el informe.

El presunto asesino confesó el crimen y se entregó a la mañana siguiente. Culpó del crimen a su adicción a las drogas y aseguró que jamás había tenido ningún tipo de problema con su casera. "No le había hecho nada. Siempre me cuidó, pero me dio un arrebato y la maté", dijo a la Policía.