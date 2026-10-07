Los sindicatos médicos aplazan la huelga indefinida prevista para el 28 de octubre por las elecciones generales

Los sindicatos médicos CESM, SMA y SME han decidido aplazar la huelga indefinida que tenían previsto iniciar el próximo 28 de octubre tras la convocatoria de elecciones generales, aunque mantienen vigente la convocatoria y advierten de que retomarán los paros si el Gobierno que salga de las urnas no atiende sus reivindicaciones.

En un comunicado, el comité de huelga considera que la convocatoria electoral cambia por completo el escenario al decaer el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y no existir, hasta la formación de un nuevo Ejecutivo, un interlocutor con capacidad para negociar las demandas de médicos y facultativos.

Por ello, las organizaciones entienden que mantener ahora los paros indefinidos supondría exigir un "enorme esfuerzo" al colectivo sin que exista una vía política efectiva para alcanzar sus objetivos.

La disolución de las Cortes interrumpe la tramitación de las iniciativas legislativas en curso, por lo que, según los sindicatos, si el futuro Gobierno quisiera recuperar el proyecto de Estatuto Marco tendría que iniciar de nuevo su tramitación. "En términos políticos, el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad queda enterrado", sostienen los médicos.

Mantienen sus reivindicaciones al próximo Gobierno

CESM, SMA y SME consideran este desenlace un éxito de la movilización de los médicos, al entender que su presión ha contribuido a frenar una norma que rechazaban y que, según mantienen, Sanidad y los sindicatos del ámbito de negociación daban prácticamente por aprobada desde hace año y medio.

No obstante, recalcan que el aplazamiento de la huelga "no es un paso atrás" y mantienen las reivindicaciones que dieron origen a las movilizaciones.

Sus peticiones son un marco normativo propio para médicos y facultativos, una mesa de negociación específica, cambios en el sistema de guardias obligatorias, una jubilación adaptada a la carga de trabajo y una clasificación profesional que reconozca su cualificación y responsabilidad.

El comité de huelga trasladará estas demandas al Gobierno que se forme tras las elecciones y advierte de que retomará los paros si no obtiene una respuesta.

Además, ha emplazado a todos los partidos a incluir en sus programas electorales una posición clara sobre estas reivindicaciones y ha anunciado que durante este periodo continuará reuniéndose con los grupos políticos para reclamar compromisos concretos con el colectivo médico.