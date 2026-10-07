Rodalies no funciona "por causas ajenas" y recomienda buscar medios alternativos de transporte

El servicio de Rodalies no funciona desde este miércoles a primera hora "por causas ajenas" y se recomienda buscar medios alternativos de transporte

"El servicio de Rodalies no funciona por causas ajenas. Pedimos disculpas a nuestros usuarios y recomendamos que busquen medios alternativos de transporte", informan en un mensaje en 'X' y en la web no se añade ninguna información adicional.

En otro apunte en 'X', Protecció Civil ha afirmado que Rodalies "está pendiente de los trabajos de adecuación que se realizan en la infraestructura después del temporal" y que, a medida que se recuperen tramos, se realizan marchas exploratorias con trenes vacíos para garantizar la seguridad.

Los maquinistas se plantan al no garantizar la seguridad

Medios como RAC1 aseguran que el sindicato de maquinistas Semaf se planta y no garantiza la seguridad en los trenes, por lo que se niega a circular por la vía. El plante ocurre horas después de tener que evacuar a los viajeros de un convoy que circulaba por Vilanova y la Geltrú al caer un árbol y un talud.