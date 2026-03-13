Por qué la UCO no intervino en el caso de Marta del Castillo pese a que la familia lo pidió tras su desaparición

El hallazgo de los restos de Francisca Cadenas en la casa de sus vecinos en Hornachos (Badajoz) ha hecho aflorar en cierta manera el caso de Marta del Castillo. Después de que la Guardia Civil confirmase la noticia, el padre de Marta del Castillo publicó un tuit en el que felicitaba al equipo por encontrar a Francisca.

No obstante, en el mismo mensaje, aseguraba que en su día pidió la intervención de la UCO sin éxito para tratar de encontrar a su hija en una de las desapariciones y uno de los casos más mediáticos en nuestro país. Cabe recordar que Marta desapareció en 2009 y 17 años después no se ha encontrado su cuerpo. La relevancia de la UCO y los "resultados" de los que habla en su tuit Antonio del Castillo cobran más importancia en este caso, puesto que la UCO asumió la investigación por la desaparición de Francisca en 2024 y no antes, con el hallazgo de sus restos dos años después.

Por qué la UCO no se hizo cargo de la desaparición de Marta del Castillo

"Mis felicitaciones a la UCO por el hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas. Cuando yo pedí la intervención de la UCO en el caso de mi hija, el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía me respondió que había visto muchas películas. A los resultados me remito", es el mensaje de Antonio del Castillo, padre de Marta, en la red social X.

Según el Diario de Sevilla, Antonio del Castillo sostiene que pidió la intervención de la UCO un año después de la desaparición de su hija, en 2010, cuando recibió esa respuesta del jefe superior de la Policía Nacional. También le dijeron que la Policía Nacional tenía la misma preparación que la UCO al haber hecho los "mismos cursos".

Pero la cosa no quedó ahí. El padre de Marta del Castillo también solicitó que la UCO se hiciera cargo al entonces dirigente del PP, Juan Ignacio Zoido, recibiendo otra negativa del político al alegar que eso suponía "dejar en mal lugar al otro cuerpo", en referencia a la Policía Nacional.

La investigación llegó a pasar de manos hasta una unidad de Madrid, pero tampoco se produjo ningún avance significativo en el caso, por lo que Antonio del Castillo señala en Diario de Sevilla que quizás hoy ya se habrían encontrado los restos de Marta: "Un tiempo después sí que habría aparecido el cuerpo de Marta".

Las razones siempre eran las mismas: la competencia territorial recaía sobre la Policía Nacional al tratarse de un caso en Sevilla, mientras que la UCO se encarga más de desapariciones complejas que implicas zonas rurales o cuando la policía regional así lo solicita, lo que no se dio durante la búsqueda de Marta del Castillo.

El caso de Marta del Castillo, más de 17 años sin una resolución

El caso de Marta del Castillo lleva ya más de 17 años sin una resolución definitiva y con Miguel Carcaño en prisión por el asesinato de la joven. Carcaño fue sentenciado con 21 años y tres meses de cárcel, una condena que cumplirá en los próximos años sin que todavía hayan aparecido los restos de Marta.

Todo ello tras innumerables búsquedas en el río Guadalquivir o en Alcalá de Guadaíra. Sin éxito todas ellas, la familia aún mantenía la esperanza después del análisis del móvil intervenido a Carcaño en prisión, con nuevos posicionamientos GPS que no se conocían, aunque el paso del tiempo ha confirmado que no se tradujo en el posible hallazgo del cuerpo de Marta después de la fatídica noche del 24 de enero de 2009.