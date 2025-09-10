La familia de Marta del Castillo, indignada por los privilegios de Miguel Carcaño en prisión: "Parece un resort"

El asesino de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, ha sido trasladado en los últimos días a la prisión Málaga II después de que fuera sorprendido ocultando varios dispositivos electrónicos en su celda en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).

Según ha trascendido, Carcaño podría haber ocultado en la prisión manchega una Tablet, un teléfono móvil y un pen drive con acceso a Internet que habría usado para jugar online cuando no tenía vigilancia. Todo apunta a que habría contado con la ayuda de distintos funcionarios para introducir estos dispositivos en la prisión.

Tras conocerse estos hechos, Instituciones Penitenciarias le ha abierto un expediente y le ha trasladado a la cárcel de Archidona, en Málaga, algo que no ha gustado a la familia de Marta del Castillo por las instalaciones con las que cuenta este centro.

Y es que la prisión Málaga II cuenta una pista de fútbol sala, un gimnasio e, incluso, una piscina climatizada, lo que Antonio del Castillo, padre de la víctima, ha calificado como "lujos y trato de favor" en una cárcel que "parece un hotel".

"Yo no tengo piscina. Si quiero ir a una, tengo que pagarla. Que el asesino de mi hija disfrute de estos privilegios no me parece lógico (…) Esto parece un resort. Queríamos que lo trasladaran, sí, pero hay cárceles y cárceles (…) Más que un castigo parece un premio", ha denunciado Antonio del Castillo en declaraciones a Antena 3 Noticias.

A cinco años de cumplir condena

Carcaño fue condenado a 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de Marta del Castillo en enero de 2009. Esto supone que cumplirá condena en mayo de 2030, a menos que se le concedan beneficios penitenciarios como el tercer grado. Tendrá entonces 41 años.

El asesino de Marta del Castillo cuenta, además, con una orden de alejamiento hacia la familia de la joven por la que no podrá volver a residir en Sevilla hasta 2043, con la intención de evitar cualquier tipo de encuentro tanto con los padres como con la hermana de Marta.

El cadáver de la joven sigue en paradero desconocido, mientras que Carcaño, el único condenado por estos hechos, ha dado hasta siete versiones de los hechos y varias ubicaciones distintas del paradero del cuerpo.