La muerte de Jeffrey Epstein sigue generando nuevas interpretaciones que cuestionan la versión oficial. Esta vez, se trata de las conclusiones a las que ha llegado Michael Freeman, un especialista que asegura que las lesiones que presentaba el cuerpo no encajaban con las de un suicidio.

"Las lesiones documentadas por el médico forense no eran compatibles con un ahorcamiento suicida", ha explicado Freeman en declaraciones a CBS News, y ha remarcado su sopresa ante que algunas heridas fueran descartadas como posibles indicios de una agresión.

Freeman ha presentado sus conclusiones en Londres tras examinar fotografías, informes médicos y documentación de la autopsia que le facilitó Mark Epstein, hermano del fallecido.

Las lesiones que llevan al forense a cuestionar el suicidio

El experto ha estudiado en profundidad las heridas que Epstein presentaba en el cuello. Le ha llamado especialmente la atención una marca que se encuentra por debajo de la principal. Considera que esa herida tiene difícil explicación si se da por válido el ahorcamiento descrito en la investigación oficial.

También señala una hemorragia profunda en el hombro izquierdo, lesiones en el rostro y pequeñas marcas en el cuello que interpreta como posibles señales de un forcejeo.

Para comprobar su hipótesis, junto a su equipo equipo elaboró una reconstrucción en tres dimensiones a partir de las fotografías y de la posición en la que, según los funcionarios penitenciarios, fue encontrado el cuerpo.

Los investigadores consideran que algunas heridas podrían ser compatibles con un estrangulamiento desde atrás. Freeman incluso plantea la posibilidad de que el cuerpo fuera colocado posteriormente para simular un suicidio.

Qué dice la autopsia oficial de Jeffrey Epstein

Epstein fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda del Metropolitan Correctional Center de Nueva York, donde permanecía detenido a la espera de juicio por delitos relacionados con la explotación sexual de menores.

La Oficina del Médico Forense de Nueva York determinó entonces que había fallecido por suicidio mediante ahorcamiento.

La autopsia fue realizada por una especialista que consideró que las lesiones eran compatibles con esa causa de muerte y que no existían las heridas defensivas características de una agresión homicida.

Los fallos de seguridad que rodearon su muerte

El fallecimiento de Epstein estuvo acompañado de numerosas irregularidades en el funcionamiento de la prisión.

Una investigación del Departamento de Justicia publicada en 2023 documentó graves deficiencias en la vigilancia, incumplimientos de los protocolos penitenciarios y registros falsificados por funcionarios.

También se detectaron problemas relacionados con las cámaras de seguridad y la supervisión de los internos.

Estos fallos alimentaron durante años las sospechas sobre las circunstancias de su muerte, aunque los investigadores federales no encontraron pruebas de que hubiera sido asesinado.