La Fiscalía investiga al youtuber Iñaki Angulo por llamar "maricón encubierto" a Héctor Bellerín

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra el youtuber y creador de contenido Iñaki Angulo a raíz de unas declaraciones de carácter homófobo que hizo sobre la figura del futbolista del Real Betis, Héctor Bellerín, durante la emisión de uno de sus directos.

La denuncia fue presentada hace un mes por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, a la que se han adherido posteriormente cerca de un centenar de personas. Se investiga la posible comisión de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas.

El Betis - Real Madrid, contexto del ataque homófobo

Los hechos se produjeron durante un directo en el que el conocido youtuber analizaba el partido disputado entre el Real Betis y el Real Madrid en el Estadio de La Cartuja. En ese contexto, el creador de contenido hizo referencia a la apariencia y los gustos personales del futbolista, aludiendo a que "se pinta las uñas" y "solo lee libros de mujeres", para posteriormente proferir insultos de carácter homófobo.

En ese contexto, el creador de contenido calificó al futbolista de "maricón encubierto" y realizó otros comentarios en tono despectivo sobre su expresión de género. También utilizó el pronombre "elle" para referirse al jugador.

La Fiscalía Provincial de Madrid analizará ahora si los hechos pueden constituir un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. La apertura de diligencias se encuentra todavía en una fase inicial y no implica que se haya determinado la existencia de delito ni que se haya presentado una acusación formal contra el youtuber.

Iñaki Angulo, que cuenta con más de 600.000 seguidores en YouTube, reaccionó tras la polémica y pidió disculpas por sus palabras. El creador de contenido aseguró sentirse "avergonzado" después de volver a escuchar el fragmento y afirmó que había eliminado el segmento del vídeo.

Angulo reconoció que sus palabras fueron un error y señaló que no pretendía justificar lo ocurrido. También afirmó que no pensaba realmente lo que había dicho en aquel momento y que entendía las críticas que habían provocado sus declaraciones.

Ahora será la Fiscalía la que determine, tras las diligencias correspondientes, si las expresiones realizadas durante aquel directo tienen relevancia penal y si procede continuar con otras actuaciones.