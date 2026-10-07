La expresiva reacción de la reina Letizia al escuchar a Felipe VI hablar en finés

La reina Letizia y el rey Felipe VI han sido noticia en las últimas horas después de dejar un divertido momento en Helsinki, en su viaje de Estado a Finlandia que comenzó el pasado lunes.

Tras el recibimiento del presidente finlandés, Alexander Stubb, y la primera dama en el Palacio Presidencial, el Rey ha dejado una de las grandes anécdotas de la visita. Durante la cena de gala de este martes, Felipe VI ha protagonizado un gracioso momento al intentar realizar un pequeño discurso en finés.

Una breve intervención que ha dejado la espontánea reacción de Letizia, quien no ha podido contener la sonrisa y ha dejado una serie de reacciones que han dado la vuelta a las redes sociales.

La divertida intervención del Rey

La cena de los reyes junto al presidente Alexander Stubb y su esposa, Suzanne Innes-Stubb, ha dejado un momento para el recuerdo. La velada, que ha comenzado a las 18:30 horas locales, se ha celebrado en el Salón de Estado del Palacio Presidencial, y ha reunido a cerca de un centenar de invitados.

Sin embargo, todas las miradas han estado en el divertido momento de Felipe VI tratando de dedicar unas palabras en la lengua local. Todo ha comenzado cuando el presidentes finlandés ha pronunciado parte de su intervención en español, algo que ha sido valorado por el Rey, que posteriormente ha querido tener el mismo detalle.

De esta forma, ha entonado en finés el saludo protocolario dirigido al presidente de la República. Así, el monarca ha provocado las sonrisas de Letizia y su incredulidad.

Los gestos de Letizia

A pesar del esfuerzo de Felipe VI en pronunciar correctamente las palabras en otro idioma, las miradas se centraron en la reina Letizia. Sus gestos y su cara de asombro se han viralizado como un gracioso momento de los reyes en su visita a Helsinki.

"Españoles y finlandeses somos frontera exterior de la UE", ha resaltado el monarca, explicando que "nuestra frontera es una y la misma para todos los ciudadanos de la Unión, y las amenazas, vengan de donde vengan y tengan la intencionalidad que tengan, lo son para todos los Estados miembros".

La agenda de los reyes en Finlandia

La agenda institucional de los reyes en Finlandia comenzó este lunes con el recibimiento con honores del presidente finlandés y la primera dama, Suzanne Innes-Stubb, en el Palacio Presidencial.

De manera paralela, la reina Letizia ha mantenido su propia agenda visitando junto a la primera dama la Escuela Pública de Käpylä, que cuenta con un programa bilingüe finlandés-español.

Y es que en Finlandia hay unos 40.000 estudiantes de español, ocupando el tercer lugar entre las lenguas extranjeras más estudiadas. La visita ha incluido un encuentro con alumnos y profesores en el patio del centro, tal y como ha detallado Zarzuela.

La siguiente parada en la agenda de los reyes ha sido el Ayuntamiento de Helsinki, donde el Rey ha recibido la Medalla de Honor de Helsinki, distinción que se entrega a los jefes de Estado que visitan oficialmente el país.

A continuación, el rey se trasladó al Parlamento, donde fue recibido por su presidente, Jussi Halla-aho, y tras firmar en el Libro de Honor, mantuvo un encuentro con representantes de los distintos grupos parlamentarios y asistió a una sesión plenaria.