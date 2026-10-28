"No sé si estaré vivo o estaré muerto": el dramático testimonio de un pasajero tras el accidente de Urda

El accidente ferroviario en Urda, en la provincia de Toledo, ha dejado imágenes impactantes que serán difíciles de olvidar con el tiempo. Se siguen sucediendo los relatos de algunos pasajeros que han podido presenciar de primera mano los momentos de terror e incertidumbre que se han vivido desde primera hora de la mañana.

En declaraciones para Por Fin, dos pasajeros han explicado cómo han sido esos primeros momentos desde el choque entre ambos trenes, así como la angustia vivida alrededor de la zona.

"Lo único que pensaba es que todo parará en algún momento y cuando pare, no sé si estaré vivo o estaré muerto", relata Fernando Seco, vicepresidente de CESUR que ha sobrevivido al accidente.

Lo único que pensaba es que todo parará en algún momento y cuando pare, no sé si estaré vivo o estaré muerto

Momentos de tensión tras el choque

Tal y como cuenta el pasajero, el choque ha provocado que todo lo que había en el interior del tren volase por los aires, junto con multitud de pasajeros que trataban de agarrarse a lo que podían para sostenerse.

"Me he visto como flotando y me caían cosas por arriba. Mesas y una persona también por encima", detalla en su testimonio. Tras el accidente, Fernando asegura que lo primero que ha hecho ha sido ponerse a salvo, para después acudir en la ayuda de los ciudadanos que se encontraban en problemas varios metros adelante.

"Una vez que estábamos a salvo, porque no sabíamos si venía un tren por delante o por detrás, hemos podido ayudar a otros a bajar por el terraplén y hemos visto que por delante teníamos un tren marrón destrozado. Nos hemos dirigido allí a ver si podíamos echar una mano y nos hemos encontrado en una situación tan pesca con heridos y fallecidos".

Además, el pasajero relata la velocidad con la que han acudido los servicios de emergencia y las autoridades. "Yo creo que relativamente pronto ha llegado una unidad de la policía local que debe ser de un pueblo de al lado y luego un vehículo de la Guardia Civil".

"Un visto y no visto"

Otro de los testimonios que atiende a Por Fin señala la rapidez con la que ha sucedido todo. "Justo me ha llegado un SMS de Renfe diciéndome que había una incidencia en la infraestructura y antes de terminar el SMS, me he chocado, me he comido el asiento de delante", afirma Álvaro Ruíz.

Gracias a no estar en los vagones de delante, el testigo explica que tanto él como los ciudadanos que viajaban a su lado han sufrido lesiones superficiales. "Ha sido en una abrir y cerrar de ojos y, por suerte, yo no iba en los vagones de delante. Todos los que íbamos en mi vagón han sido lesiones superficiales".

Una vez fuera del tren, el pasajero describe sus primeras sensaciones. "Ha empezado a oler a goma quemada, había un poco de humo, el vagón estaba un poco inclinado y la gente empezaba a romper los cristales para poder salir porque en ese momento pues no sabes qué puede estar pasando", resume.

La rapidez de las autoridades

Respecto a la actuación de las autoridades, ambos pasajeros cuentan la efectividad y rapidez de los desplazados hasta la zona. "Tengo que decir que han sido bastante rápidos. Los helicópteros han venido también relativamente pronto, helicópteros de ayuda, pero esto es en la parte del Iryo", explica Fernando Seco.