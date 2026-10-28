Qué se sabe sobre las causas del accidente de tren en Urda: ¿fallo del sistema o humano?

El siniestro que se ha registrado a las 8:54 de este miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de la estación de Urda (Toledo), ha dejado otra catástrofe a la altura del pasado siniestro ferroviario en Adamuz (Córdoba). Y es que las autoridades del Gobierno de Castilla-La Mancha han confirmado que el choque producido entre dos trenes ha dejado, al menos, 30 personas fallecidas, con estimaciones de que la cifra pueda aumentar conforme pase la jornada debido al alcance en el que se han visto involucrados un tren AVE de Renfe con 397 pasajeros y otro tren de la compañía Iryo con 146 viajeros y un bebé a bordo.

Esta colisión se produjo en un tramo de vía recto a una velocidad superior a los 100 km/h, lo que provocó el descarrilamiento de los últimos coches del coche Iryo. Dos de los vagones de Iryo cayeron por un terraplén, reducidos a un amasijo de hierros. Mientras, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dotaciones de Bomberos y el SUMMA 112 se encuentran trabajando en el rescate de los afectados. Además, la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento urgente a la donación de sangre ante la gravedad de la emergencia.

Las investigaciones que están realizando los técnicos de Adif están analizando a contrarreloj la secuencia del accidente para esclarecer cómo el AVE colisionó contra el Iryo. No obstante, expertos de la Asociación de Ingenieros de Caminos y fuentes del centro de control de Atocha apuntan como principal hipótesis de trabajo a un "fallo humano" de alguno de los maquinistas o en la propia gestión de tráfico. Un fallo que apunta, además, a una avería del sistema de señalización automática LZB, una tecnología que detiene de forma autónoma cualquier convoy cuando detecta la presencia de otro tren en la misma vía.

Y es que fuentes del puesto de mando de Atocha han indicado que un accidente de estas características se produce porque "normalmente hay una encadenación de fallos". "Parece que siempre está la costumbre, cuando sucede un accidente ferroviario que la culpa es del conductor o del maquinista, y normalmente suele ser debido a que hay una serie de circunstancias correlativas que han ido fallando: ha fallado un control, ha fallado la vía, ha fallado la señalización y, en última instancia, también ha habido un fallo humano. Eso es lo que hace importante luego hacer la correspondiente investigación", han informado. Ahora, se está llevando a cabo la investigación del siniestro para garantizar los detalles de los hechos.

Últimas reacciones del accidente ferroviario

Ante la magnitud del siniestro, han sido distintas las reacciones de la clase política, tanto de ámbito nacional como internacional. Aunque muchos usuarios en redes sociales aseguraban que la reacción más esperada era la del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien únicamente ha asegurado que se encontraba en el puesto de mando de Atocha.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un comunicado a través de su perfil de X en el que se ha mostrado "consternado" ante la gravedad del accidente. "Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha", ha manifestado el presidente.

El alcalde del municipio de Urda (Toledo), Manuel Galán, ha informado tras el anuncio del siniestro que ha preparado un pabellón para atender a los afectados por el choque y ha informado, además, que es posible que el presidente del Gobierno acuda al lugar de los hechos.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, José Trigueros, ha culpado al ministro de Transportes, Óscar Puente, del accidente: "No puede ser que nuestras infraestructuras estén dirigidas por gente incompetente, que debería ocuparse de su ministerio y no de poner tweets". "Ha sido un fallo del LZB, parece ser que se estropeó a primera hora de la mañana", ha manifestado Trigueros