El comunicado de las víctimas de Adamuz tras el accidente de trenes en Urda: "Esta tragedia desgarra unas heridas que permanecen abiertas"

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha trasladado todo su "cariño, apoyo y solidaridad" a las víctimas y familiares del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que se ha saldado hasta el momento con 68 víctimas mortales, tal y como han confirmado fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha minutos antes de las cuatro de la tarde del día de la tragedia. En un comunicado que han publicado, la asociación ha señalado que esta nueva tragedia "desgarra unas heridas que todavía permanecen abiertas" y hace a los afectados por el accidente del pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba) sentirse "especialmente cerca de quienes hoy están sufriendo", por lo que se ponen a su "disposición".

"Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con quienes han perdido a sus seres queridos, con las personas heridas y con todas las familias que están viviendo momentos de enorme angustia e incertidumbre", ha remarcado la asociación en su comunicado. Es por eso que la misma asociación ha subrayado que en estos momentos "tan difíciles, el cariño y el acompañamiento son especialmente importantes". Por ello, la asociación de los afectados por la catástrofe de Adamuz afirma que pone la asociación a "disposición de todas las personas afectadas para ofrecerles apoyo, cercanía y compartir su experiencia".

Agradecimiento a los servicios de emergencia

De esta manera, la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha querido también agradecer la labor de los servicios de emergencias y de "todos los profesionales que están atendiendo a las víctimas". Han concluido el comunicado enviando "todo su cariño" y "un abrazo enorme" a las víctimas y sus familias.

Este accidente ferroviario por alcance de dos trenes de alta velocidad entre Urda y Los Yébenes (Toledo) ha dejado más de 60 muertos y 80 heridos, por el momento. Una tragedia que ya supera al accidente del pasado 18 de enero, cuando un tren de Iryo que partió de Málaga descarriló en los desvíos de entrada de Adamuz e invadió la vía contigua, por donde circulaba un Alvia que había salido de Atocha y tenía como destino Huelva, que tras colisionar contra el Iryo también descarriló. En este suceso, murieron en total 46 personas y 152 resultaron heridas en Adamuz. Actualmente, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está investigando la tragedia.